سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مخاطبین به مجموعه سابقه داری مانند دانشگاه تهران اعتماد دارند. وقتی رسانه ای به شکل دروغین اقدام به معرفی فردی تحت عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می کند یعنی می خواهد مخاطبان خود را فریب دهد و با سوء استفاده از اعتماد مخاطبین به دانشگاه تهران، اهداف شوم خود را برای القاء و تحمیل دیدگاههایش به مخاطبان تحت عنوان "عضو هیئت علمی دانشگاه تهران" مطرح کند.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه تهران افزود: یک تحلیل بر حرکت مذموم بی بی سی فارسی چنین است که این رسانه بیگانه می خواسته با استفاده از اعتباری که دانشگاه تهران دارد به مطالبی که از زبان استاد ساختگی دانشگاه تهران منتشر می کند اعتباربخشی کند.

قمصری اضافه کرد: اصلا معلوم نیست فردی با نام و فامیل (محمد کاظم محمدی) معرفی شده در بی بی سی فارسی وجود خارجی دارد یا خیر. اگر هم فردی با این نام و فامیل وجود داشته باشد و به دروغ خواسته خود را وابسته به دانشگاه تهران معرفی کند، قابل پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران پیگیری های لازم درباره جعل عنوان استادی دانشگاه تهران را برای خود محفوظ می داند.