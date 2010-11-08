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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

رئیس کل دادگستری زاهدان:

دستگاه قضایی با واحدهای صنفی متخلف برخورد می کند

دستگاه قضایی با واحدهای صنفی متخلف برخورد می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: حجت‌ الاسلام ابراهیم حمیدی گفت: دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان به منظور اجرای بهتر طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده برخورد با اخلالگران اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت‌ الاسلام حمیدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان که در پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهارداشت: بخشنامه‌هایی که به دادستانها و قضات ابلاغ شده حاکی از این است که پرونده‌های اخلال‌گران در اجرای قانون طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حساسیت، به طور جدی و خارج از نوبت رسیدگی و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

حمیدی گفت: قانون برخورد با اخلال ‌گران اقتصادی که در حکم محاربان با نظام اقتصادی کشور تعریف می‌شوند کامل، جامع و بازدارنده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح هدفمند شدن یارانه‌ها یک طرح ملی است، منافع همه جانبه را در بر دارد و دغدغه همه مسئولان در اجرای بهتر این طرح این است که با دقت و حساسیت بیشتر، تمامی حرکتهای سوء را که از طرف اخلال ‌گران اقتصادی انجام می‌شود، زیر نظر داشته و به شدت با آنها برخورد شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن اعلام آمادگی همه دستگاه‌ها و مسئولان برای اجرای طرح قاطع و سریع هدفمند کردن یارانه‌ها بیان داشت: سازمان تعزیرات اعلام آمادگی کرده که روزانه ظرفیت رسیدگی به هزار و 200 پرونده در سطح 12 شعبه موجود در استان را دارد و این سازمان موفق شده تاکنون طی 15 روز گذشته ‌هزار و 970 پرونده معوقه خود را بررسی و رای لازم صادر کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به نبود شعبه‌های سازمان تعزیرات در برخی از شهرهای استان، شعبه‌های سیار برای بررسی پرونده‌های تعزیراتی صنوف راه‌اندازی شده است.

وی از مردم و رسانه‌ها خواست تا با هوشیاری و آگاهی کامل، هر نوع تخلف اعم از گران ‌فروشی، احتکار،  نداشتن بر چسب  قیمت، کم‌ فروشی و عدم ارائه فاکتور مراتب را به سامانه 124 گزارش کرده  تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.

حمیدی بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه شورای قضایی امروز تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از قوه قضائیه، دادستانی عمومی و انقلاب، دادستان نظامی استان، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات، زندانها در زمینه اجرای بهتر قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بود که وظایف و رسالت هر دستگاه برای اجرا بررسی شد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی و کارشناسی علمی که انجام شده این طرح با کمترین تبعات و بهترین نحو اجرا شود که در پایان این طرح اجرای موهبتهای حاصل از آن را در استان مشاهده کنیم.

کد مطلب 1187623

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