شهرداری بندرعباس از جام حذفی انصراف داد/ صعود فولاد به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتیم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور قرار بود فردا سه‌شنبه تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و شهرداری بندرعباس برابر هم به میدان بروند که به دلیل انصراف تیم شهرداری بندرعباس از حضور در ادامه این مسابقات، تیم فولاد خوزستان جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را بدست آورد.

تیم فولاد خوزستان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف برنده دیدار تیم‌های استیل آذین تهران و نفت مسجد سلیمان می‌‎رود.

تیم شهرداری بندرعباس در مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات موفق شده بود با نتیجه 2 بر یک برابر صبای قم به پیروزی دست یافته و این تیم لیگ برتری را از ادامه حضور در این رقابت‌ها محروم کند.

برنامه ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 28/8/89

* ملوان بندرانزلی - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی (مرحله یک هشتم نهایی)

شنبه - 29/8/89

* استیل آذین تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران (مرحله یک هشتم نهایی)

* شهرداری تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز(مرحله یک هشتم نهایی)

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران (مرحله یک هشتم نهایی)

یکشنبه - 30/8/89

* داماش گیلان - پرسپولیس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه سردار جنگل رشت (مرحله یک هشتم نهایی)

پنجشنبه 4/9/89

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر (مرحله یک شانزدهم نهایی)