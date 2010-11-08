به گزارش خبرگزاری مهر، سرشار درباره تجدید چاپ کتاب "تشنه دیدار" گفت: این کتاب که برای نخستین‌بار در سال 60 منتشر شده، پرتیراژ‌ترین کتاب کودک و نوجوان کشور تا به امروز بوده است.

نویسنده کتاب"بیعت با بیداری" گفت: این داستان که برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده است با ویرایش و تصویرگری جدید عرضه خواهد شد و در چاپ جدید از قطع خشتی به قطع وزیری کوتاه تبدیل ‌می‌شود.

سرشار درباره داستان این کتاب گفت: کتاب "تشنه دیدار" جنگ برموک از جنگهای زمان پیامبر را به تصویر می‌کشد و داستان کتاب به این شکل آغاز می‌شود که پیک مسلمانان از مرز روم از راه می‌رسد و خبر می‌دهد که امپراطور روم با لشکری بزرگ برای حمله به مسلمانان آماده شده است.

وی ادامه داد: پس از رسیدن این پیک، پیامبر اسلام دستور بسیج عمومی را صادر می‌کند که از این پس داستان کتاب روی ابوذر شخصیت مهم داستان و آماده شدن وی برای مقابله با دشمنان و تجهیز شتر لاغرش متمرکز می‌شود.

کتاب "تشنه دیدار" قبلا به زبان انگلیسی و همچنین در هندوستان به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است.