متون علوم انسانی باید با بستر خاصشان خوانده شوند

حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و شیوه او در خوانش این متون گفت: علوم انسانی شاخه‏های مختلفی را در بر می‏گیرند. هرشاخه‏ای برای خودش متون خاصی را دارد و طبیعی است که این متون باید با مقدمات خاصی و زمینه فکری خاصی مورد مطالعه و خوانش قرار بگیرند. بعد تقریباً به جریانات مختلفی که در آن شاخه است نگاه بشود. طبیعی است که صرفاً با خواندن یک متن نمی‎شود به آن شاخه احاطه پیدا کرد و باید متونی که در ارتباط با جریانات مختلف هستند و نگاه انتقادی به همدیگر دارند همه اینها باید دیده بشوند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درمورد اینکه متون رشته خود را چندبار مطالعه می‏کند همچنین اظهارداشت: متون علوم اسلامی از نظر واژگان و اصطلاحات و مفاهیمی که در آنها بکار می‎روند انسان با دشواریهایی به هنگام مطالعه با آنها برخورد می‏کند. طبیعی است که باید با تأمل وتأنی خوانده بشوند و هم بعضی وقتهاست که می‏بینید که چندین بار قرائت باز کفایت نمی‎کند و مدام باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا آن مطلب نویسنده یا مطلبی که در آن شاخه مطرح است دقیقاً روشن بشود.

سردبیر فصلنامه "ذهن" درمورد یادداشت‌برداریهایش از متون مطالعه شده هم گفت: من خودم به شخصه این عادت را ندارم که از متون دردفترچه‏ای جداگانه یادداشت بردارم یا فیشهایی به این منظور تهیه کنم. بطور معمول مطالبی که مطالعه می‏کنم درحاشیه آن کتاب نکات مهمش را برجسته می‏کنم یا نکته‏ای که بنظرم مهم برسد با عبارت کوتاهی یادداشت می‏کنم. بطور معمول به این شکل مطالعه می‏کنم ولیکن افراد سلیقه‏های متفاوتی دارند و مطالب را خلاصه‌برداری می‏کنند و دسته‌بندی می‏کنند و امثال این کارها را انجام می‏دهند.