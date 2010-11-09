متون علوم انسانی باید با بستر خاصشان خوانده شوند

حجتالاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و شیوه او در خوانش این متون گفت: علوم انسانی شاخههای مختلفی را در بر میگیرند. هرشاخهای برای خودش متون خاصی را دارد و طبیعی است که این متون باید با مقدمات خاصی و زمینه فکری خاصی مورد مطالعه و خوانش قرار بگیرند. بعد تقریباً به جریانات مختلفی که در آن شاخه است نگاه بشود. طبیعی است که صرفاً با خواندن یک متن نمیشود به آن شاخه احاطه پیدا کرد و باید متونی که در ارتباط با جریانات مختلف هستند و نگاه انتقادی به همدیگر دارند همه اینها باید دیده بشوند.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درمورد اینکه متون رشته خود را چندبار مطالعه میکند همچنین اظهارداشت: متون علوم اسلامی از نظر واژگان و اصطلاحات و مفاهیمی که در آنها بکار میروند انسان با دشواریهایی به هنگام مطالعه با آنها برخورد میکند. طبیعی است که باید با تأمل وتأنی خوانده بشوند و هم بعضی وقتهاست که میبینید که چندین بار قرائت باز کفایت نمیکند و مدام باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا آن مطلب نویسنده یا مطلبی که در آن شاخه مطرح است دقیقاً روشن بشود.
سردبیر فصلنامه "ذهن" درمورد یادداشتبرداریهایش از متون مطالعه شده هم گفت: من خودم به شخصه این عادت را ندارم که از متون دردفترچهای جداگانه یادداشت بردارم یا فیشهایی به این منظور تهیه کنم. بطور معمول مطالبی که مطالعه میکنم درحاشیه آن کتاب نکات مهمش را برجسته میکنم یا نکتهای که بنظرم مهم برسد با عبارت کوتاهی یادداشت میکنم. بطور معمول به این شکل مطالعه میکنم ولیکن افراد سلیقههای متفاوتی دارند و مطالب را خلاصهبرداری میکنند و دستهبندی میکنند و امثال این کارها را انجام میدهند.
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