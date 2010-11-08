کانون های فرهنگی زنجان فعال نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در کار گروه صیانت از حقوق شهروندی، افزود: مسئولان ذی ربط باید هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی دو کانون فرهنگی ویژه بانوان در زنجان و شش کانون دیگر در شهرستان ها اقدام کنند و استانداری نیز زمین را به صورت رایگان موردنیاز را در اختیار این مراکز فرهنگی قرار خواهد داد.

وی در ادامه با تاکید بر برخورد قاطع با مظاهر علنی و برنامه ریزی شده در زمینه نا امنی های اجتماعی، گفت: باید برای همه اقشار جامعه برنامه ریزی درستی در زمینه حقوق شهروندی داشته باشیم، چرا که در بسیاری از موارد برخورد قهری جوابگو نیست.

رئوفی نژاد با تاکید بر برخورد قاطع با مظاهر علنی و برنامه ریزی شده در زمینه نا امنی های اجتماعی، گفت: باید برای همه اقشار جامعه برنامه ریزی درستی در زمینه حقوق شهروندی داشته باشیم، چرا که در بسیاری از موارد برخورد قهری جوابگو نیست.

استاندار زنجان مقوله عفاف و حجاب را بخشی از حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: عفاف و حجاب مختص قشر خاصی نیست و باید همه نسبت به این دو موضوع دقت نظر لازم را داشته باشند.

رئوفی نژاد افزود: نتایج مورد نظر در زمینه مقوله عفاف و حجاب در بلندمدت حاصل می شود و با توجه به شرایط موجود در جامعه، طرح صالحین که از سوی بسیج اجرا می شود، بهترین بستر برای این کار است.

وی با بیان این که عدم مدیریت دربرنامه ها عاملی در عدم نتیجه گیری مناسب مورد نظر است، خاطرنشان کرد: با توسعه حلقه های صالحان قطعاً در آینده هیچ گونه نگرانی خاصی در رابطه با عفاف و حجاب و همچنین سایر موارد مرتبط با حقوق شهروندی نخواهیم داشت.

استاندار زنجان برنامه ریزی در بخش فرهنگی را نیازمند صبر و حوصله مسئولان دانست و افزود: دراین حوزه باید بدور از هرگونه تنگ نظری و به صورت فراگیر برنامه ریزی انجام شود.

رئوفی نزاد ایجاد جاذبه در برنامه های فرهنگی را یکی از ضروری ترین اقدامات عنوان نمود و اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به دافعه های موجود در برنامه های اجرایی دقت نظر لازم را داشته باشند، چرا که حقوق شهروندی افق دید بسیار نامحدودی دارد.

رئوفی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود برخورد با مظاهر علنیی نا امنی های اجتماعی را ضروری ارزیابی کرد و گفت: برخورد با چنین افرادی وظیفه ای همگانی است اما نباید همه افراد را در یک قالب قرار داد، چرا که برهم زندگان امنیت اجتماعی افراد محدودی هستند، درحالی که در برنامه ریزی ها اکثریت جامعه در اولویت قرار دارند.

وی با تاکید براین که اعضای ستاد صیانت از حقوق شهروندی باید راهکارهای ابتکاری و نو در این زمینه ارائه دهند، یادآورشد: توجه به اصول و مبانی حقوق شهروندی به ویژه در بخش عفاف و حجاب اصلی ترین موضوع مورد نظر است.