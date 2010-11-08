18 تن کالا به ارزش 110 هزار دلار از قم به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا محمدبیگی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه کشور عراق به عنوان شریک مهم تجاری ایران برگسترش روابط تجاری بین دو کشور تاکید کرد و اظهار داشت: کشور عراق حدود 1200کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با ایران دارد و به لحاظ قرابت‌های فرهنگی و مذهبی، بازار مناسبی برای صدور تولیدات ایران به شمار می‌رود.



وی از صادرات 110 هزار دلار کالا به وزن 18 هزار 95 کیلوگرم در مهرماه سالجاری از استان قم به کشور عراق خبر داد و بیان داشت: باتوجه به ظرفیت‌ها درخور توجه و رو به رشد عراق، تمهیداتی پیش بینی شده است که در سایه اراده قوی دو دولت ضمن جذب مشارکت فعالان اقتصادی بتوانیم حجم مبادلات را افزایش دهیم.



رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته فی‌مابین سفیر ایران و وزیر کشاورزی و آب اقلیم کردستان عراق در خصوص افزایش روابط تجاری و اقتصادی افزود: در حال حاضر صادرات میوه و تره‌بار به کردستان عراق محدودیتی ندارد و صادرات سیب درختی به اقلیم کردستان تا ماه اکتبر ادامه خواهد داشت.



محمدبیگی با بیان اینکه کشور عراق و اقلیم کردستان این کشور فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری تجار ایرانی فراهم کرده است اذعان داشت: سرپرستی وزارت بازرگانی عراق علاقمندی این کشور را جهت ایجاد شرکت‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در عراق اعلام کرده است، همچنین اقلیم کردستان نیز اعلام نموده برای استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه کشاورزی از جمله خرید تراکتور، طرح‌های مختلف گلخانه‌ای، پلاستیکی و ایجاد سردخانه و... آمادگی دارد.



وی ادامه داد: در راستای حمایت از صادرات غیر نفتی، توسعه زیر ساخت‌ها و حضور پایدار در بازارهای هدف به ویژه کشور عراق، نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ 9 لغایت 13 آذرماه سال جاری در کربلا برگزار می‌گردد.



محدبیگی در پایان بیان داشت: اخیرا ارائه گواهی مبداء برای کالاهای وارداتی به کشور عراق اجباری شده است که امید است تجار و بازرگانان این مسئله را رعایت نمایند.