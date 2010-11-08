دارا و سارا با تخفیف وارد خانه کودکان کرمانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی گنج کریمی ظهر دوشنبه در جلسه ای که به مناسبت هفته کتاب در مجتمع کانون پرورش فکری کرمان برگزار شد گفت: در هفته کتاب عروسکهای دارا و سارا و همچنین سایر وسایل بازی کانون با 20 درصد تخفیف به کودکان استان کرمان ارائه می شود.

وی ادامه داد: به این منظور 32 مرکز ثابت و سیار به کودکان خدمات ارائه خواهند کرد و فروشگاه کتاب نیز از 23 آبان ماه لغایت چهار آذرماه برپا خواهد بود.

مدیرکانون پرورشی و فکری کودک و نوجوان کرمان ادامه داد: در این نمایشگاه تازه ترین کتابهای منتشر شده در زمینه کودک و نوجوان به علاقمندان عرضه می شود.

گنج کریمی خاطرنشان کرد: دو غرفه نمایشگاه کتاب استان نیز که طی هفته کتاب در کرمان برپا می شود به کانون پرورش فکری اختصاص خواهد داشت که علاوه برکتاب خدمات دیگر فرهنگی را نیز انجام می دهند.

وی گفت: 30 آبان ماه نیز در بخش جنبی نمایشگاه تخصصی ادبی و در عصر همان روز نشست تخصصی مربیان فرهنگی با حضور نویسندگان مطرح کشور در حوزه کودک و نوجوان برگزار می شود.