خروج دنگسرکی از کادر فنی تیم ملی کشتی اقدام درستی نبود

به گزارش مهر، اصغرثمربخش در نامه ای به رئیس فدراسیون کشتی کشورمان که یک نسخه آن به خبرگزاری مهر رسیده از این اقدام کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان واکنش نشان داد.

در نامه ثمربخش به محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی آمده است: خروج آقای دنگسرکی از کادر فنی همچنان نامانوس بود که نادیده گرفتن آقای عباس دباغی که با اصرار کادر فنی به وزن 55 کیلوگرم برگشت تا خلا آشکار تیم ملی را برطرف سازد از راه رسید.

ثمربخش گفت: در فدراسیونی که با وجود جنابعالی به عدل پسندی و عدالت محوری شهره شده چنین رفتاری مصداق واقعی تضاد با باورهایتان و در جهت سوء استفاده از اطمینانی که روا داشته اید است.

وی افزود: چگونه باید برای انبوه کشتی دوستان مازندرانی که در قبال هر فعل و انفعالی حامی واقعی کشتی بوده و در تمامی میادین معظم بین المللی در اقصی نقاط جهان حاضر بوده و به تشویق تیم های ملی می پردازند توضیح داد که این بی توجهی واضح قصد و نیتی در برنداشته حال آنکه می دانند ارزش کشتی مازندران که بیش از هر استان دیگری کمر همت به توفیق ایران بسته ایجاب می کند که حداقل یک مربی در کادر فنی تیم ملی داشته باشد.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: چطور می توان اقدام عجیب کادر فنی که با اصرار دباغی را به وزن سابق برگرداند را توجیه کرد وقتی بدون برگزاری رقابت انتخابی و پس از مدتها استیصال جوابش کرده و از فهرست تیم ملی خط زدند؟ آیا این خود دلیلی بر تشتت آرا در کادر فنی و بی برنامگی نخواهد بود.

ثمربخش در این نامه خود آورده است: پاسخ سرخوردگی دباغی را که با وعده های پوشالی مبنی بر حضور قطعی رنج تمرینات سنگین را آنهم بی هدف متحمل شد چه کسی می دهد؟

وی ادامه داد: کادر فنی تیم ملی با تمام احترامی که برایشان قائل هستیم کدام دست پرورده ای را به کشتی معرفی کرده که به پاس آن می تواند عهده دار چنین مسئولیتی شده و سپس بی آنکه به مخاطرات و چالش ها آگاه باشد و در صدر آن خود رایی را کنار بگذارد ، تصمیماتی می گیرد که صلابت فدراسیون و جایگاه آن را نشانه می رود و در مقیاس کمتر فوجی از نا امیدی را به جامعه کشتی مازندران می آورد.

وی در این نامه خاطرنشان کرد: یزدانی خرم ، شناختی که جامعه ورزش از شما دارند و احترامی که مازندران برایتان قائل است التزام می آورد که در برخی امور که حقیقت آن هویداست وارد شده و این شائبه را که کادر فنی حرف اول را در امور تعیین کننده می زند مرتفع سازید.

رئیس هیئت کشتی مازندران ادامه داد: دیگر انکار ممکن نیست که این کادر فنی بی آنکه پاسخگویی را وظیفه داند و انتقادات را از هر جنس که باشد برتابد ، رفتار می کند و خودسرانه اهداف خود را تعقیب می کند.

ثمربخش اضافه کرد: این کمترین استحقاق مازندران بود که با وجود سه مازنی که در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد دارد لااقل یک نفر را در حوزه فنی داشت تا حداکثر قابلیت ها نمود یابد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر با وجود اعتمادهای متعددی که به حسن رحیمی شده نتیجه قابل ذکری عاید کشتی ایران نشده و دریغ کردن این فرصت از دباغی در مقطعی که می توانست با روحیه بالایش افتخار آفرین باشد اقدامی عجیب بود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت از جنابعالی خواستارم دل مشغولیهای این حقیر را بی ثمر نگذاشته و بررسی های اجمالی را به عمل آورید.