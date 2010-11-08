تاکید بر 3 اصل اساسی؛ محور نخستین نشست رهبران عراق در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، نشست رهبران سیاسی گروه های عراقی برای حل بحران تشکیل دولت جدید این کشور امروز در اربیل برگزار شد.

در این نشست نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون بر لزوم وحدت ملی در راستای تحقق آشتی ملی تاکید کرد. وی با بیان اینکه تحقق وحدت ملی، آشتی ملی و مشارکت ملی 3 اصل اساسی در عراق است از گروه های سیاسی عراق خواست که پیش از برگزاری نشست پارلمان در روز پنجشنبه (20 آبان) دولت جدید را تشکیل دهند.

عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با سخنرانی در این نشست اظهار داشت که مشارکت و پایبندی به قانون اساسی عوامل تشکیل دولت عراق محسوب می شوند.

وی افزود: جایگزینی برای گفتگوی ملی وجود ندارد چرا که تنها از این طریق با دغدغه های دیگران آشنا خواهیم شد و منافع ملی تحقق خواهد یافت.

حکیم با بیان اینکه تاخیر در تشکیل دولت عراق شکست بزرگی را برای کشور به همراه داشت از احزاب خواست که هر چه سریعتر دولت جدید را تشکیل دهند.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز طی سخنانی تصریح کرد: برخی محافل نمی خواهند عراق در آرامش و ثبات زندگی کند. نشست ما انگیزه ای است برای تحقق وحدت ملی و بر موضوع عراق دمکراتیک و فدرالی تاکید دارد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت اعتمادسازی میان تمامی گروه های سیاسی عراق، گفتگو را ضامن حل بحران سیاسی کشور و دستیابی به توافق ملی دانست.

ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق عراق نیز اظهار داشت: ما اکنون به مشارکت ملی نیاز داریم و این یک منت از سوی کسی نیست. ما از برخی رهبران سیاسی می خواهیم که به خاطر عراق از خود گذشت و فداکاری نشان دهند و به خطابه های تحریک آمیز و آتشین اکتفا نکنند.

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده که آشتی ملی به یک پروژه تبدیل شود و این امر تنها در قالب شعار نباشد بلکه اجرایی شود.

ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه نیز اظهار داشت که باید امور اساسی عراق مورد بررسی قرار گیرد تا معنی مشارکت شناخته شود. مشارکت ملی آسان نیست و تمامی گروه های سیاسی باید در دولت جدید حضور داشته باشند. هویت عراق باید مشخص شود و مشارکت را بین رهبران سیاسی تقسیم کرد.