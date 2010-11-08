نوسازی دومین کارخانه نساجی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیازآذری ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: نوسازی کارخانه نساجی بابکان آمل شامل بخش های فعلی ریسندگی و بافندگی وراه اندازی سالن جدید بافندگی این کارخانه است.

وی با اشاره به اینکه ماشین آلات خط تولید بافندگی نساجی بابکان که بیش از10سال قبل از کشور سوئیس خریداری ومتاسفانه همچنان دراین واحد بلااستفاده خاک می خورد، افزود: با وجود آنکه سالن تولید بخش بافندگی درسالهای گذشته تکمیل شده بود به علت بدهی های زیادی که بخش دولتی در این واحد متحمل شده بود، راه اندازی این بخش در سالهای گذشته فراهم نبود.

رئیس اداره کار واموراجتماعی واشتغال آمل، با اشاره به اینکه بزودی ماشین آلات بخش جدید بافندگی کارخانه نساجی نصب خواهد شد، تصریح کرد: با بهره برداری از بخش جدید بافندگی کارخانه نساجی بابکان آمل ظرفیت تولید5 تنی نخ در این بخش به 30 تن درهر روز افزایش خواهد یافت.

نیازآذری اضافه کرد: هم اکنون فقط یک خط موقت ریسندگی نخ کارخانه نساجی در زمان نوسازی این کارخانه فعال است.

رئیس اداره کار واموراجتماعی واشتغال آمل با بیان اینکه نوسازی کارخانه نساجی بابکان آمل بیش از ده ماه طول خواهد کشید ابرازامیدواری کرد: با نوسازی این کارخانه وضیعت کارگران این کارخانه هم مشخص وسامان یابد.

کارخانه نساجی بابکان آمل بیش از 30 سال قدمت و حدود 60 هکتار وسعت یکی از واحد قدیمی کشور در جاده قدیم آمل به بابل واقع شده است.