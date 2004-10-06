كلينيك بين المللي داوري بسكتبال با50 شركت كننده

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين كلاس كه جهت ارتقاء داوران ازدرجه ملي به درجه بين المللي ونيزتثبيت درجه بين المللي طي امروزوفردا برگزاري مي شود. داوران شركت كننده درنوبت صبح امروزبا قوانين ومقررات جديد آشنا شده كه اين مقررات توسط لومرميركوتلبا رييس كميته مسابقات فيبا رييس شد.

درنوبت بعد ازظهرهم قضاوت بسكتبال با سه داوركه درآينده انجام خواهد شد، بطورعلمي تدريس شد تا داوران با نحوه جاگيري در زمين مسابقه آشنا شوند. لوبوميركوتلبا همچنين درمورد مكانيك داوري نيزداوري را يادآوري كرد: اين كلاس فردا صبح وبعد ازظهرهم پيگيري خواهد شد و پس ازآن ازداوران ثبت ارتقاء وتثبيت درجه بعمل خواهد آمد.

شايان ذكراست: سه داورازعربستان، دوداورازعراق وبابك نقش مستي ازايران داوراني هستند كه جهت ارتقاء درجه ملي به بين المللي دراين كلاس حضوردارند.

گفتني است: همچنين 7 داورازكشورمان نيزجهت تثبيت درجه آزمون خواهند داد.