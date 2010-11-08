سران اطلاعاتی آمریکا به پرنفوذ بودن ایران در منطقه اذعان کردند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر دوشنبه در مراسم یادواره 95 شهید حوزه جوادالائمه در روستای رشتکلا از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل گفت: همچنین سران آمریکایی به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از کشورهای دنیا و نقش تعیین کننده کشورمان در حل و فصل برخی مسائل بین المللی حساب ویژه دارند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اکنون مستقل ترین کشور دنیا به لحاظ سیاسی است، تصریح کرد: امروز بعد از گذشت همه فشارهای سیاسی و تبلیغات گسترده ای که علیه جمهوری اسلامی ایران شده، خوشبختانه منافع، فرهنگ وعزت واقتدار ایران اسلامی حفظ مانده وروز به روز بر این اقتدار در جهان افزوده می شود.

دادستان کل کشوربه پیشرفت های کشورمان در زمینه های علمی، سیاسی و نظامی در دنیا اشاره کرد وادامه داد: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در ساخت و تولید تجهیزات نظامی نه تنها به خودکفایی رسیدیم بلکه در ردیف کشورهای بزرگ صادرکننده این صنعت قرار گرفته و حتی اکنون صادرکننده این تجهیزات شده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه ایران اسلامی اکنون در ساخت انواع موشکهای بازدارنده و تنوع و برد و ویژگی ها از بسیاری از کشورها جلو افتاده است، اضافه کرد: این توفیقات درحالی برای جمهوری اسلامی ایران به دست آمده که کشورمان هیچ نیازی به کشورهای صاحب این فناوریها نداشت.

وی تاکید کرد: اکنون جمهوری اسلامی ایران با درایت و قدرت روی پای خود ایستاده است و مردم ما قوی تر، جوانان ما پوینده تر در حال پیشرفت قله های ترقی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تکیه بر اسلام ناب محمدی، ایمان به خدا و ولایتمداری از ولایت فقیه در زمان غیبت را از عوامل اصلی پیشرفت کشورمان در سالهای اخیر برشمرد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه عامل دیگری که باعث پیروزی و برون رفت از بحرانهای سیاسی در سالهای اخیر بوده، بصیرت مردم است و گفت: این بصیرت هوشمندانه مردمی عامل وحدت بوده هجمه های گسترده تبلیغات غرب و سنگین شیطان بزرگ و همپیمانانش را خنثی کرد.

وی ادامه داد: با وحدت مردمی و بصیرت عمومی، فنته سال 88 در کشورمان از سوی افرادی که با اهداف مختلف سعی در براندازی نظام داشتند، نقش برآب شد.

دادستان کل کشورهمچنین با اشاره به اینکه گرامی داشتن یاد شهدا، گرامی داشتن همه ارزشها است، خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره های شهدا قدرشناسی از ایثارگری های آنان و خانواده های آنان و جانبازان است.