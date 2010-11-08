50 درصد راه تا تحقق دولت الکترونیک را رفته ایم/ جزئیات اتصال مدارس به اینترانت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابابی صبح امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه الکامپ گفت: نامگذاری روز اول نمایشگاه به نام فرهنگ سازی و آموزش عمومی و تحقق دولت الکترونیک را باید به فال نیک گرفت که می تواند کاتالیزوری برای دستگاههای دولتی جهت حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات باشد.

وی گفت: ایران در چشم‌انداز 20 ساله به عنوان کشوری توسعه یافته خواهان کسب جایگاه اول در منطقه بوده تا بتواند الهام بخش جهان اسلام باشد. در این میان باید در اندیشه نهادینه سازی ارزشهای انقلاب اسلامی در نسل چهارم انقلاب باشیم.

حاجی بابایی آموزش و پرورش را به عنوان موثرترین نهاد آموزشی کشور برای رسیدن به هدف دولت الکترونیک دانست و گفت: در صورتی که دولت نگاه پررنگ تری در عرصه فناوری اطلاعات به آموزش و پرورش داشته باشد با درک صحیح از قابلیت این نهاد مهم تا 50 درصد راه تا تحقق دولت الکترونیک پیش رفته ایم.

وی ادامه داد: الکترونیکی شدن در آموزش و پرورش یک انتخاب نیست بلکه اضطرار است. برای تولید، اشاعه و در دسترس قرار دادن اطلاعات برای همگان باید از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

وزیر آموزش و پرورش، این نهاد را بزرگترین نهاد تولید کننده، مصرف کننده و دخیره کننده اطلاعات در کشور خواند و گفت: با بهره گیری از فناوری اطلاعات در این نهاد علاوه بر ایجاد امکان برای دسترسی آسان و کم هزینه به اطلاعات با برقراری عدالت در مسیر آموزش راه را برای رسیدن به اهداف در افق چشم انداز هموار کرده ایم.

حاجی بابایی با اشاره به فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش در طول یک سال گذشته در راستای الکترونیکی شدن خدمات به تهیه و تصویب سند جامع فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تهیه و تصویب سند جامع فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری مهمترین اقدام انجام شده در این حوزه است. همچنین ابلاغ اصلاحات ساختار این وزارتخانه و ایجاد معاونت فناوری و پژوهشی از دیگر اقدامات مهم تلقی می شود.

وی به اتصال 60 هزار نقطه آموزشی کشور به اینترانت ملی اشاره کرد و گفت: ایجاد شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش، استخدام 200 نفر نیروی نخبه برای فناوری اطلاعات استانها، توافق با وزارتخانه های مرتبط برای اتصال تمامی واحدهای علمی به شبکه اینترانت، ایجاد نقشه راه مدارس هوشمند و تشکیل شبکه ملی رشد برای تولید 150 محتوای الکترونیکی دروس از اهم فعالیتهای این وزارتخانه است.

وزیر آموزش و پرورش به طرح ثبت نام اینترنتی مدارس و راه اندازی سیستم جامع مدیریت آموزشی فرهنگیان اشاره کرد و طرح پیاده سازی سیستمهای ارزشیابی مقاطع ابتدایی و طرح بیمه طلایی برای دو میلیون دانش آموز را از دیگر طرحهای انجام شده آموزش و پرورش بر بستر فناوری اطلاعات دانست و گفت: حضور آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد تربیتی کشور در این عرصه ها لازم و ضروری است چرا که توسعه پایدار بدون ورود آموزش و پرورش در هیچ عرصه ای شکل نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: در بحث اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات اولویت با روستاهای کشور است. در این طرح 60 هزار نقطه آموزشی به شبکه اینترانت ملی اتصال می یابد که هم اکنون 15 هزار مدرسه به این شبکه متصل شده اند . تا پایان سال 90 نیز 20 مدرسه و تا پایان سال 91 نیز 15 مدرسه دیگر به این شبکه می پیوندند.

وی اتصال این مدارس به شبکه را در جهت ترویج آموزش مجازی، محتوای الکترونیکی دروس و تربیت خانواده ها و معلمان در بکارگیری فناوریهای نوین در بحث آموزشی دانست.