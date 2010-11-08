کتاب‌ خوب با پخش ضعیف ‌اعتباری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، خائفی در حاشیه نمایشگاه کتاب شیراز افزود: در چند دهه اخیر همواره مشکل پخش و توزیع کتابها در ایران وجود داشته و به نظر من فعالان ادبی شهرستانی بیشتر تحت تاثیر این مشکلات قرار گرفته‌اند و آنهایی که ارتباط مطلوبی با برخی ناشران بزرگ ندارند، در عمل در توزیع و پخش کتابهایشان دچار مشکل هستند.

وی در پاسخ به این سوال که برپایی نمایشگاه‌های استانی را تا چه اندازه در اقبال مردم به کتاب موثر می‌دانند، گفت: به هر صورت چنین نمایشگاه‌ هایی موثر است و مردم می‌توانند با سهولت بیشتری کتابهای مورد علاقه شان را تهیه کنند.

این غزلسرای شیرازی در ادامه با بیان اینکه قیمت کتاب را گران نمی‌داند، گفت: به نظرم کتاب هیچ وقت جایگاه اصلی و برازنده خود را در میان مردم به دست نیاورده و همیشه افراد خاصی کتاب خوانده‌اند.

وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که کتاب در رفت وآمدهای روزمره مردم جایگاه پررنگی پیدا کند و این دیدگاه که کتاب ممکن است هزینه اضافی برای خانواده باشد از میان برود.

این شاعر با بیان اینکه گاهی طولانی شدن پروسه نشر کتاب، ماهیت و تازگی کتاب را از بین می‌برد، گفت: روند تولید و توزیع کتاب باید سرعت بیشتری یابد.