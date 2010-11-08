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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

پرویز خائفی:

کتاب‌ خوب با پخش ضعیف ‌اعتباری ندارد

کتاب‌ خوب با پخش ضعیف ‌اعتباری ندارد

شیراز - خبرگزاری مهر: پرویز خائفی غزلسرای شیرازی با اشاره به مشکلات عدیده پخش کتاب در ایران، گفت: بهترین کتابها وقتی خوب پخش نشوند هیچ اعتباری ندارند از این رو توزیع کتاب بسیار با اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، خائفی در حاشیه نمایشگاه کتاب شیراز افزود: در چند دهه اخیر همواره مشکل پخش و توزیع کتابها در ایران وجود داشته و به نظر من فعالان ادبی شهرستانی بیشتر تحت تاثیر این مشکلات قرار گرفته‌اند و آنهایی که ارتباط مطلوبی با برخی ناشران بزرگ ندارند، در عمل در توزیع و پخش کتابهایشان دچار مشکل هستند.

وی در پاسخ به این سوال که برپایی نمایشگاه‌های استانی را تا چه اندازه در اقبال مردم به کتاب موثر می‌دانند، گفت: به هر صورت چنین نمایشگاه‌ هایی موثر است و مردم می‌توانند با سهولت بیشتری کتابهای مورد علاقه شان را تهیه کنند.

این غزلسرای شیرازی در ادامه با بیان اینکه قیمت کتاب را گران نمی‌داند، گفت: به نظرم کتاب هیچ وقت جایگاه اصلی و برازنده خود را در میان مردم به دست نیاورده و همیشه افراد خاصی کتاب خوانده‌اند.

وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که کتاب در رفت وآمدهای روزمره مردم جایگاه پررنگی پیدا کند و این دیدگاه که کتاب ممکن است هزینه اضافی برای خانواده باشد از میان برود.

این شاعر با بیان اینکه گاهی طولانی شدن پروسه نشر کتاب، ماهیت و تازگی کتاب را از بین می‌برد، گفت: روند تولید و توزیع کتاب باید سرعت بیشتری یابد.

کد مطلب 1187654

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