15 درصد تسهیلات طرحهای موفق به صورت یارانه به بنگاهها پرداخت می شود

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طرح بنگاههای زودبازده یکی از طرحهای موفق در زمینه اشتغالزایی است که در استان کرمان با توجه به نیاز به کاهش نرخ بیکاری باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در راستای حمایت از طرحهای موفق بنگاههای زودبازده در این استان صاحبان بنگاههای زودبازده موفق که در سال 85 از تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین استفاده کرده اند تا نیمه آذرماه فرصت دارند با ارائه طرح خود از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.

منصوری اضافه کرد: شرایط استفاده از این تسهیلات که در قالب یارانه پرداخت می شود دریافت تسهیلات بانکی تا 10 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال است.

این مسئول خاطرنشان کرد: واجدان شرایط دریافت یارانه می توانند تا 15 آذرماه جهت تکمیل کاربرگهای یارانه به دستگاههای اجرایی مرتبط با طرح زودبازده خود مراجعه کنند.

وی یادآور شد: دولت به منظور حمایت از طرحهای اشتغال زا تا سقف 15 درصد مبلغ تسهیلات بانکی را در صورت موفق بودن و تایید آن به وسیله کارشناسان مربوطه در قالب یارانه به صاحب بنگاه پرداخت می کند.

این مسئول ادامه داد: این یارانه به بنگاههایی که تسهیلات آنها صرفا در قالب سرمایه در گردش محسوب می شود پرداخت نمی شود.