پل تاریخی میر بهاءالدین زنجان مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این بنا که نیازمند مرمت موضعی است و نورپردازی آن امسال تغییر پیدا می‌کند، به نام پل کهنه معروف بوده در محور جنوبی حومه شهر و بر روی زنجانرود ساخته شده است.

وی ادامه داد: ساخت این بنا به باور بیشتر مورخان به اواسط دوره قاجار و به زمان حکومت ناصر‌الدین شاه مربوط می‌شود به گونه ای که سازنده این پل یکی از متمکنین زنجان به نام حاج ‌میرزا بهاء الدین زنجانی که از تجار مشهور ناحیه خمسه بوده و در سال 1312 هجری قمری ساخته است.

الهی افزود: پل تاریخی میربهاءالدین به طور کامل آجری است و در نمای داخلی بزرگترین طاق آن به خط معقلی بسیار زیبا، تاریخ ساخت پل همراه با ذکر یا علی به صورت قرینه نقش شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: همچنین دهانه‌های طاق‌های پل عریض و به سبک جناقی یا ضربی زیبا و شکیل ساخته شده است. این پل تاریخی را می‌توان قدیمی ترین‌ و بزرگ ترین پل بر جای مانده بر روی زنجانرود دانست که بیش از یکصد سال قدمت دارد.

الهی گفت: پل تاریخی میر بهاءالدین، قدیمی ترین و بزرگترین پل بر جای مانده بر روی زنجانرود است که در فهرست آثار ملی به شماره 1448 به ثبت رسیده است. درازای پل حدود 100 متر است و عرض آن با احتساب جان پناه ها به 6.70 متر می رسد. ارتفاع پل در بلندترین نقطه آن از سطح رودخانه حدود 11 متر است.

وی ادامه داد: یایه های پل بر روی سطح سنگ فرش شده قرار دارد و از قطعات سنگ تراشیده و ملات آهکی ساخته شده و تا ارتفاع 1.40 متری سطح آب بالا آمده است.

الهی افزود: بر روی هر کدام از پایه ها، دو غرفه بر روی یکدیگر ساخته شده است. غرفه زیرین که کوتاه تر و دارای طاق گهواره ای است، چهار متر عرض و2.3 متر ارتفاع دارد.

به گفته الهی غرفه فوقانی با طاق جناغی پنج و هفت 4.60 متر ارتفاع وچهار متر عرض دارد. این غرفه ها که روی پایه های دیگر نیز تکرار شده، علاوه بر عبور دادن آبهای طغیانی، وزن و فشار وارد بر پایه ها را هم کم می کند.

الهی افزود: علاوه بر این، برای کاهش وزن پل فضاهای جانبی سه دهانه بزرگ پل را به صورت تو خالی درآورده اند تا طاق ها توان بیشتری برای تحمل فشار داشته باشد.