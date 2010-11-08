تصویب وام 5 میلیون تومانی ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش امروز دوشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه ازدواج سازمان بهزیستی که در تالار ایوان شمس برگزار شد، از فعالان و خیرین عرصه ازدواج به عنوان قهرمانانی یاد کرد که تنها برای رضای خدا فعالیت می کنند.

وی گفت: تلاش برای ترویج ازدواج و جلوگیری از طلاق، نیاز به عزم ملی دارد که خانواده، فرد و جامعه باید توامان در این امر مهم گام بردارند.

رئیس سازمان ملی جوانان افزود: اگرچه داشتن حداقلهای اقتصادی شرط لازم ازدواج است، اما کافی نیست. چرا که شرط اصلی این است که ازدواج و تحکیم خانواده را در اولویت برنامه ها و دغدغه های خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه پیک جمعیت جوان در آستانه ازدواج تا سال 1392 نیاز به خدمات رفاهی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و مشاوره‌ای دارد، اظهار داشت: امسال تقاضای ازدواج جوانان در آستانه ازدواج در بالاترین سطح خود قرار دارد که نیازمند عزم جدی دولت، دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

بذرپاش از ساماندهی نظام مشاوره‌ای در کشور و توسعه مراکز مشاوره‌ای به‌ویژه سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: در جلسه دیشب هیئت دولت مصوب شد تا وزارت رفاه و تامین اجتماعی پیگیر ساماندهی مراکز مشاوره شود؛ همچنین تلاش شده است تا برنامه‌های مشاوره‌ای برای تحکیم و انسجام خانواده‌ها در بالاترین حد خود انجام شود.

وی از طراحی "خانه‌های مبله‌ای" که با جهیزیه ارزان قیمت چیدمان می‌شوند، به عنوان الگوی ویژه‌ای در این زمینه خبر داد و یادآور شد: تا پایان امسال، این خانه‌ها در چند کلانشهر کشور برپا خواهد شد و در سال 90 نیز همه 31 استان کشور از چنین الگویی بهره‌مند خواهند شد.

به گفته بذرپاش دولت به زودی اجرای «طرح مسکن ویژه‌ جوانان» با قیمت و متراژ مناسب را آغاز می کند.

رئیس سازمان ملی جوانان ادامه داد: این طرح جدای از طرح مسکن مهر است و دارای ویژگی‌هایی است که تنها برای جوانان مناسب است و به زودی جزییات آن از سوی دولت اعلام می شود.

وی فعالیت رسانه‌ای برای ترویج امر ازدواج و تحکیم بنیان خانواده را از برنامه‌های دیگر دولت دانست و افزود: برای تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها و تقویت رسانه‌های مکتوب در امر ازدواج، یارانه‌های خاصی در نظر گرفته شده است که به صدا و سیما، وزارت ارشاد و رسانه‌های مکتوب اختصاص خواهد یافت.

بذرپاش از توافق با وزارت علوم در گسترش تسهیلاتی نظیر وام‌های دانشجویی، امکانات خوابگاهی، ‌خدمات فرهنگی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای دانشجویان خبر داد و گفت: فرهنگ ازدواج آسان و به‌هنگام دانشجویی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه از تهیه لیست جهیزیه ارزان و ارائه آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در سراسر کشور خبر داد و گفت: این لیست‌ها در چند سطح متناسب با بضاعت مالی اقشار مختلف جامعه طراحی و از سال 90 در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار خواهد گرفت.

به گفته معاون رئیس جمهور، دولت مبلغی را نیز به عنوان کمک در اختیار این فروشگاه‌هایی که نسبت به فروش لیست جهیزیه ارزان اقدام کنند، قرار می‌دهند.

بذرپاش همچنین از پرداخت وام قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان پس از گذشته سه یا چهار سال از آغاز زندگی مشترک آنها خبر داد و بیان کرد: به دنبال تامین اعتبار ویژه‌ اجرای این طرح هستیم و هم اکنون این موضوع در دست بررسی کمیسیون اجتماعی دولت است.

رئیس سازمان ملی جوانان در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سایت «14 سکه» برای ثبت اطلاعات زوج‌هایی که با مهریه کم زندگی خود را آغاز ‌کرده‌اند، عنوان کرد: 14 سکه تنها یک نماد از ازدواج آسان است.

وی ادامه داد: هر چند تعیین میزان مهریه بر عهده خانواده‌هاست، اما سازمان ملی جوانان به دنبال اعمال سیاست‌های تشویقی برای ترویج مهریه اندک در سال‌های آتی است.

بذرپاش اضافه کرد: اعزام زوج‌های جوان با مهریه اندک به سفرهای زیارتی و نیز بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری از جمله این سیاست‌های تشویقی است.