تشریح فضای فراکسیون اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه توسط نجابت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین نجابت درحاشیه برگزاری جلسه نوبت عصر مجلس در روز دوشنبه مجلس با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی فضای حاکم بر انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس را تشریح کرد.

وی گفت: دیروز اولین جلسه شورای مرکزی اصولگرایان در دور جدید برگزار شد و هیئت داوری فراکسیون جز آقاتهرانی که در سفر حج است، 47 عضو دیگر شورای مرکزی حضور داشتند و خود را برای یک رقابت سالم سیاسی آماده کردند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: درآغاز جلسه آقای باهنر به عنوان نایب رئیس قبلی کمیسیون گزارشی از عملکرد فراکسیون به اعضا ارائه کرد و آقای لاریجانی تاکید کرد بدون هیچ بحثی انتخابات انجام شود.

نجابت یادآور شد: پس از آن که اسامی آقای لاریجانی و صدر به عنوان کاندیداهای ریاست فراکسیون مطرح شد بنده اجازه گرفتم تا پیشنهادی را ارائه دهم.

وی گفت: بنابراین قبل از ورود به رای گیری خدمت اعضا عرض کردم از آنجا که همه ما عضو شورای مرکزی هستیم و در داخل یک جبهه قرار داریم بهتر است وحدت درون جبهه را نشان دهیم همانطور که در سابق نیز اصولگرایان سه ضلع یک مثلث را تشکیل می دادند و شامل طرفداران دولت (رایحه خوش) ، اصولگرایان سنتی و ایثارگران بودند هم اکنون نیز ممکن است اصولگرایان در برخی تصمیمات نظر متفاوتی از هم داشته باشند.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد دادم کسی که رای کمتری از بین دو کاندیدا کسب کرد به نفع دیگری کنار برود و ما به اتفاق به کسی که رای بیشتری آورده مجددا رای دهیم زیرا بر جبهه اصولگرایی القا می شود که این گروه با هم اختلاف دارند باید نشان دهیم که چنین چیزی نیست.

نجابت گفت: از آنجا که رهبر معظم انقلاب اخیرا دائما بر وحدت تاکید می کنند ، ما اصولگرایان که خود را مخاطب اصلی این سخن می دانیم ، باید نشان دهیم که درون دایره اصولگرایی چنین اختلافی وجود ندارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: این پیشنهاد بنده مورد مخالفت قرار نگرفت و بلافاصله رای گیری انجام شد و آقای لاریجانی با 25 رای حائز اکثریت آرا شد و آقای صدر 20 رای کسب کرد و دو رای هم سفید بود.

وی در ادامه گفت: پس از این رای گیری یکی از اعضای شورای مرکزی اعلام کرد که بهتر است به پیشنهاد آقای نجابت عمل کنیم. بنابراین رای گیری مجددی درفراکسیون انجام شد اما این رای گیری کتبی نبود ونمایندگان با بلند کردن دست خود موافقتشان را با ریاست لاریجانی بر فراکسیون اعلام کردند ، تعداد کسانی که دستشان را بلند نکردند بسیار کم بود و اکثر اعضا موافق با آقای لاریجانی بودند.

نجابت گفت: چنین اقدامی در فراکسیون اصولگرایان مسبوق به سابقه است همچنان که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس وقتی آقای باهنر رای لازم را در فراکسیون بدست نیاورد به نفع آقای صدر کنار کشید و در صحن مجلس کاندیدا نشد.

یکی از خبرنگاران از نجابت پرسید آیا در مشروح مذاکرات فراکسیون چنین فضایی منعکس می شود گفت: من تاکید می کنم عین ماوقع نوشته شود.

وی یادآور شد: حاشیه هایی که زده می شود بی انصافی است درحالی که جلسه ای که دیروز برگزار شد بسیار دوستانه و وحدت آفرین بود.