فاصله نیاز بازار کار و سطوح آموزشی در کشور زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا احمدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با رسانه ها در ساری اظهار داشت :‌فاصله زیادی بین نیاز بازار کار و سطوح آموزشی کشور وجود دارد که شاخه کار و دانش تا حدودی توانسته این فاصله را کاهش دهد.

طراح جشنواره کاتی ، لزوم برگزاری جشنواره را عدم شناخت جامعه نسبت به فرآیند آموزشی دانست و افزود:‌ کار و دانش شاخه ای است که به روند آموزشی اضافه شده تا دانش آموزان در کنار آموزش نظری، تحت آموزش عملی هم قرار بگیرند که متاسفانه این شاخه نه در آموزش و پرور و نه در میان عموم جامعه نهادینه نشده است.

احمدی خاطرنشان کرد:‌ همایشهای جشنواره در شش روز با موضوع آموزشی، ‌هنری و روانشناسی برگزار می شود.

وی گفت:‌به دلیل اینکه جشنواره برای نخستین بار انجام می شد از استان های آذربایجان شرقی، تهران، ‌اصفهان و ایلام هم آثاری به جشنواره ارسال شد که در بخش جنبی جشنواره شرکت کردند.

داور نخستین جشنواره کاتی در خصوص نحوه داوی آثار اظهار داشت: ‌استفاده از ابزار، خلاقیت و هماهنگی اثر آفریده شده با محتوای مطرح شده از نکات قابل توجه در داوری جشنواره بوده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن کیفیت آثار رسیده به جشنواره تصریح کرد: ‌آثار در سطح دانش آموزی به جشنواره ارسال شده که عموما به مدت دو سال در این رشته مشغول به تحصیل بوده اند.

احمدی افزود:‌ با توجه به نخستین دوره برگزاری جشنواره کاتی ، جمع بندی کاملی از آثار دانش آموزان نداشتیم اما در مجموع آثار خوبی به جشنواره ارسال شد و آثار دارای تضاد شدید از لحاظ کیفیت هستند.

وی گفت: ‌امر آموزش و به ویژ‍ه آموزش عملی، نیازمند توجه خاص است و نیاز جامعه به گونه ای است که دانش آموز باید در خدمت نیاز جامعه باشد.

احمدی خاطرنشان کرد: ‌آموزش موفق زمانی صورت می گیرد که نیاز جامعه در دل آموزش قرار گیرد.