حمیدرضا صلاحمند در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:نویسندگی این مجموعه 15 قسمتی توسط علیرضا محمودی به نگارش در آمده است و به زودی وارد پیش تولید می شود.

وی افزود:تهیه کنندگی "بچه‌ها نگاه می‌کنند" برعهده محمدرضا تخت کشیان است و ز موضوع ان اجتماعی با دورن مایه طنز برخوردار است. این مجموعه کاری پرکاراکتر است. البته من منتظر صدورپروانه نمایش "سه درجه تب" هستم تا در شرایط مناسب آن را اکران کنیم.

صلاحمند ادامه داد:برای گرفتن پروانه ساخت "این چهار نفر" به تازگی به تهیه کنندگی جمشید جم شاسب اقدام کردیم. این فیلم نیز در ژانر اجتماعی است و فیلمنامه آن توسط محمدرضا احمدی پیشکوهی به نگارش درآمده است.