دفاع مقدس سبب تثبیت انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زکریایی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم همکلاسی های آسمانی ویژه بزرگداشت 165 شهید دانش آموز شهرستان ساری در سالن سینما سپهر گفت:‌ عده ای مجلس شهدا را تبدیل به مراسم عزا می کنند در صورتی که مجلس شهدا را باید به جشن و جشنواره تعبیر کنیم.

وی اظهار داشت:‌ جنگ واژه زشتی است اما به پاس بزرگ منشی های رزمندگان، امروز کلاس درس دانش آموزان در پای درس شهدا برگزار می شود.

زکریایی با بیان اینکه ما نمی خواستیم بجنگیم بلکه این جنگ به ما تحمیل شد افزود:‌ دانش آموزان ما از پشت نیمکتهای درس و مدرسه و از زندگی گذشتند تا به سوی مرزهای جنوب و غرب کشور رهسپار شوند.

وی خاطرنشان کرد:‌ دانش آموزان می دانستند اگر به جنگ نروند باید فردا پوتین استکبار جهانی را در شهر و کشور خود واکس بزنند .

زکریایی اظهار داشت:‌مقاومت و ایستادگی امروز کشور را در مقابل استکبار جهانی مدیون خون همکلاسی های آسمانی هستیم.

وی گفت: ‌علی رغم اینکه زمان زیادی از جنگ گذشته اما هر روز شاهد تولد سوژه های جالب هستیم و مانند شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی زیاد داریم.

دبیر ستاد گردشگری جنگ میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه جوانان ما 35 روز در مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق ایستادگی کردند افزود:‌ گردان مسلح عراقی در مقابل رزمندگان دانش آموز در خودش گم شد.

وی با بیان اینکه قد اسلحه از قد دانش آموزان ما بلندتر بود خاطرنشان کرد:‌دانش آموزان ما درس نظامی گری نخوانده بودند اما حماسه آفریدند و این مسائل است که شهدا را بزرگ می کند.

زکریایی گفت:‌ همانگونه که عاشورا اسلام را زنده نگه داشت معتقدم که دفاع مقدس هم انقلاب اسلامی را زنده نگه داشته است.

وی شهادت را بالاترین رتبه انسانیت دانست و تصریح کرد:‌شهدا از سیره ائمه و اهل بیت پیروی کردند و ما هم باید شهدا را الگوی خود قرار دهیم.