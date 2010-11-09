کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود صبایی- دبیر کنفرانس در این باره گفت: با توجه به گسترش فناوری اطلاعات در دهه اخیر و انجام بسیاری از فعالیت ها به صورت الکترونیکی، بخش آموزش از این توسعه مستثنی نبوده به گونه ای که در این راستا مدلهای یادگیری و آموزش مطرح شده تا منابع آموزشی و یادگیری از حالت سنتی خارج شود.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی در روزهای 8 تا 11 آذرماه، اظهار داشت: در این کنفرانس در خصوص مسایل اجرایی، پیاده سازی و آموزش الکترونیکی در دو بخش علوم انسانی و مهندسی بحث و بررسی می شود.

دبیر این کنفرانس با بیان اینکه مقالات در 3 حوزه علوم مهندسی و 3 حوزه راهبردها، طراحی ها و ارائه استاندارد از دیدگاه علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی پذیرفته شد، یاداور شد: در این کنفرانس 360 مقاله به دبیرخانه ارسال و پس از داوری 69 مقاله برای ارائه انتخاب شد. علاوه بر این 50 مقاله از کشورهای هند، بنگلادش، لبنان، هلند و نیوزیلند ارسال شد که از این تعداد 14 مقاله پذیرش شد.