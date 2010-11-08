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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کارخانه تولید صفحات خورشیدی در استان زنجان به بهره برداری می رسد

کارخانه تولید صفحات خورشیدی در استان زنجان به بهره برداری می رسد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: برای اولین بار در کشورکارخانه تولید صفحات خورشیدی در استان زنجان به بهره برداری می رسد

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: در راستای بهره مندی از سوخت مناسب و صرفه جویی در مصرف انرژی برای اولین بار در کشور کارخانه تولید صفحات خورشیدی با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در شهرک صنعتی شماره یک استان در دست احداث است که مبلغ سرمایه گذاری در این طرح هشت میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: تولید صفحات خورشیدی را گامی مثبت در تولید انرژی خانگی و صنعتی در استان زنجان دانست و ادامه داد: این کارخانه ظرف شش ماه آتی به بهره برداری رسد.

رئوفی نژاد افزود: در زمینه تدابیر کاهش مصرف سوخت در استان، توسعه جایگاههای CNG، افزودن ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد کارخانه تولید صفحات خورشیدی در استان را برخی از این اقدامات برشمرد.

 استاندار زنجان گفت: با توجه به اینکه در موضوع هدفمند کردن یارانه ها موضوع حمل و نقل عمومی یکی از مسائل مهم است تلاش می کنیم با تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش تعداد جایگاههای سوخت گیری موجبات رضایتمندی شهروندان فراهم گردد.
 
رئوفی نژاد افزود: در حال حاضر استان زنجان با فعالیت 27 جایگاه دو منظوره و تک منظوره، در وضعیت مطلوب و بالاتر از نرم کشوری قرار دارد و سه جایگاه نیز در استان کلنگ زنی گردیده که طی شش ماه آینده به بهره برداری می رسد.
کد مطلب 1187673

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