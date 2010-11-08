اعضای هیئت رئیسه جدید کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، محمد نهاوندیان، محمد مهدی راسخ و اسدالله عسگراولادی در انتخابات هیئت رییسه کمیته ایرانی ICC موفق شدند نظر رای دهندگان را جلب و به هیات رییسه راه پیدا کنند.

شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللICC با هدف ارزیابی فعالیت های کمیته ایرانی این اتاق در 6 ماهه اول سال 1389، بررسی و تصویب برنامه های کمیته ایرانی تا پایان سال 1389 و تجدید انتخابات هیأت رئیسه این کمیته تشکیل جلسه داد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و بانک کارآفرین، هر کدام با کسب 23 رای، سندیکای بیمه گران ایران با 21 رای، سید حسین سلیمی با 21 رای، اسدالله عسگراولادی با 16 رای و فدراسیون حمل و نقل ایران نیز با 16 رای به عنوان اعضای هیات رییسه جدید کمیته ایرانی ICC انتخاب شدند.

بنابراین به استناد انتخابات فوق و بند 4-9 اساسنامه محمد نهاوندیان، محمد مهدی راسخ، ولی اله سیف، غلامرضا تاج گردون، سید حسین سلیمی، اسدالله عسگراولادی، مسعود دانشمند و دکتر محمد مهدی بهکیش هشت عضو هیئت رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل خواهند بود.

در این نشست که اصلی ترین دستور کار آن انتخابات هیات رییسه کمیته ایرانی بود، محمد نهاوندیان در سخنانی به بررسی روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانیWTO اشاره کرد و گفت: در زمان آغاز بحث الحاق به WTO در کشور، با موانع سیاسی بسیاری برخورد کردیم، اما از همان موقع تهیه و تنظیم گزارش رژیم تجاری وآموزش گروه مذاکره کننده برای این منظور را در دستور کار قرار دادیم و این امرآثار مثبتی را برای کشور در پی داشت.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اینکه شرکت های ایرانی با این نرم بین المللی آشنا شده و از این فرصت برای آموزش و ایجاد نوعی مسابقه بهره گیرند، فایده بلندمدت دارد. در کوتاه مدت نیز اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با دنیا ادامه می دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: در این مسأله که فرصتی در ICC ایجاد کنیم که به شرکت ها خدمات مشاوره ای ارایه شود، نباید تردید داشت و در اتاق های دیگر نیز باید چنین زمینه ای فراهم شده وگسترش یابد و همچنین حوزه فعالیت های منطقه ای فعال تر شود.

محمد مهدی راسخ نیز خاطرنشان کرد: یکی از اصول مهمی که همواره در رأس فعالیت اتاق ها مطرح بوده موضوع ارایه خدمات به اعضا است که نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط مناسب با شرکت ها و نهادهای کسب و کار کشور دارد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بسیاری از اتاق های بازرگانی نیازمند بهره گیری از آموزش های بیشتر هستند . موضوع آشناسازی اتاق ها با قوانین و مقررات بین المللی از جمله اعتبارات اسنادی، صدور گواهی های مبدأ و سایر مقررات و ضوابط بین المللی، از طریق برنامه های آموزشی که از سوی کمیته ایرانی ارایه می شوند ، قابل انجام است.

راسخ یادآور شد: در شرایطی که پرداخت ها و گشایش اعتبارات با مشکلاتی روبروست، ضرورت استفاده از قرارداد مناسب در انجام مبادلات تجاری بیشتر از قبل است لذا ارایه خدمات مشورتی کمیته ایرانی در مورد قراردادهای صادرات و واردات به شرکت ها و فعالین کسب و کار بی شک آثار و پیامدهای مثبتی به دنبال خواهد داشت و تأکید داریم که این خدمات با قوت هر چه بیشتر ادامه داشته باشد.

محمد مهدی بهکیش نیز در این نشست خاطرنشان کرد: برنامه های کمیته ایرانی به همراه برنامه اتاق بازرگانی بین الملل برای کمیسیون های آن در پاریس برای اعضای محترم شورا قبلاً ارسال شده است . در این جلسه بحث خدمات مشورتی نیز مطرح خواهد شد و دبیران کمیسیون ها برنامه خود را ارایه خواهند داد تا شورا نسبت به آن اعلام نظر کند.

بهکیش گفت: بهره گیری از خدمات مستقیم کمیته ایرانی به اعضا که با عنوان خدمات مشورتی برنامه ریزی و راه اندازی شده است با بکارگیری از توان تخصصی کمیسیون ها، در ابعاد مختلف آماده ارایه خدمات به اعضا می باشد، ولی باید توجه داشت که فضای حاکم بر اقتصاد کشور با شرایط سال گذشته و شروع این برنامه در کمیته ایرانی، اندکی متفاوت است.

دبیرکل کمیته ایرانی ICC یادآور شد: در طرح پیش بینی شده برای ارایه خدمات مشورتی به اعضا، هدف اصلی گسترش انجام مبادلات تجاری مبتنی بر قرارداد و رعایت اصول و چارچوب های قانونمند صحیح با استفاده از قوانین و ضوابط ICC در این قراردادها بوده است.

محمدمهدی بهکیش تصریح کرد: اگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران بتوانیم فعالین کسب و کار را ترغیب به تنظیم و انعقاد قرارداد اصولی در مبادلات تجاری بکنیم، خدمات مشورتی کمیته ایرانی می تواند نقش به سزا و اثرگذاری را در گسترش اصول و چارچوب های صحیح مبادلات تجاری و کسب و کار در کشور ایفا کند.

وی، برقراری ارتباط منسجم و تقویت تعامل میان کمیسیون های تخصصی کمیته ایرانی با کمیسیونهای سایر اتاق ها را لازمه پیشرفت بیشتر امور دانست و اظهار داشت : در کمیسیون ها سعی شده است که ارتباط هماهنگی با کمیسیون های سایر اتاق ها بویژه اتاق ایران و اتاق تهران برقرار شود که این امر مستلزم همکاری و توجه بیشتر همه اتاق ها است.