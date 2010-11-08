"موحد دیلمقانی" اولین شمس پژوه ایرانی لقب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موحد دیلمقانی یکی از پژوهشگران برجسته شعر و ادب فارسی به دلیل فعالیت در عرصه شناسایی، جمع آوری و زندگی نامه شمس تبریزی در اولین روز کنگره بین المللی پنج روزه شمس تبریزی در ارومیه و خوی بعنوان " اولین شمس پژوه ایرانی" لقب گرفت.

اعطای نشان ویژه شمس به فرزند محمد امین ریاحی

همچنین در جریان برگزاری این کنگره بین المللی در ارومیه و خوی نشان ویژه شمس تبریزی به فرزند مرحوم محمد امین ریاحی شمس پژوه برجسته خویی اعطا می شود.

پژوهش محمد امین ریاحی در زمینه مرقد شمس، مرشد مولانا جلال‌الدین بلخی از جمله کارهای ماندگار وی بوده که در کتاب تاریخ خوی آورده است.

نشان ویژه شمس تبریزی در کنگره سال 87 به محمد امین ریاحی اعطا شده و هم اکنون به پاس قدردانی از خدمات ارزنده وی این نشان در گنگره بین المللی امسال شمس تبریزی در آذربایجان غربی به فرزندش اعطا می شود.

کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور اندیشمندان، محققان و شمس پژوهان، مولانا و حافظ شناسان ایران و سفیران 15 کشور خارجی و هنرمندان در برنامه های مختلف در شهرستان های خوی و ارومیه از امروز به مدت پنج روز آغاز بکار کرده است.

استاد شهرام ناظری امشب در راستای برنامه های این کنگره در سالن شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه اجرای موسیقی زنده سنتی خواهند داشت.

18آبان ماه بخش علمی کنگره در زیر مجموعه های ادبیات و عرفان در سالن ارشاد خوی ادامه می یابد، در این روز اجرای مراسم سنتی "مثنوی خوانی" در محل هتل ثمین خوی از ساعت 20 شب برپا خواهد شد.

برنامه اختتامیه به صورت رسمی در عصر روز چهارشنبه و از ساعت 20 در نوزدهمین روز از آبان در سالن ارشاد خوی برگزار خواهد شد.

در بیستمین روز از آبان نیز اجرای کنسرت "عالیم قاسم اف" از جمهوری آذربایجان در شهر خوی پیش بینی شده است تا برنامه های نخستین کنگره بین المللی شمس تبریزی پایان یابد.

محمد بن علی بن ملک‌داد، ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی از صوفیان مشهور سده هفتم هجری بوده و شهرت او بیشتر به خاطر آشنایی مولوی با اوست و دیوان غزل‌های مولوی با نام کلیات شمس شناخته می‌شود.

شمس تبریزی اولین بار در سال ۶۴۲ هجری قمری به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد، مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیه رفت و در سال ۶۴۳ به قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدان مولانا قرار گرفت تا سال ۶۴۵ که ظاهرا برای آخرین بار از قونیه رفت و ناپدید گشت.

در مورد سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست، از شمس اثری در دست نیست، مریدان سخنان وی را که در مجالس مختلف بر زبان آورده، گردآوری کرده‌اند که این اثر به نام «مقالات شمس تبریزی» معروف است.

مزار شمس تبریزی که از چندین قرن پیش در شهر خوی شناخته می‌شده است، پس از یک دوران فراموشی، در دهه‌های اخیر توسط محققان بازشناسی شده و نسبت به بازسازی مزار شمس تبریزی در خوی اقدام شده است.