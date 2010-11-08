اعتیاد به سیلی ویرانگر در کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، طه طاهری صبح دوشنبه در اولین همایش توجیهی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد با بیان اینکه موادمخدر و اعتیاد در کشور به سیل ویرانگری برای جمعیت بی‌پناه تبدیل شده است، گفت: امروزه موادمخدر جزء آسیب‌های اجتماعی مزمنی است که امنیت ملی کشورمان را تهدید می‌کند.

وی افزود: در سال 1385، سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ و به یک استراتژی متوازن برای مقابله با این موضوع تبدیل شد و نگاه به معتاد نیز به نگاهی بیمارگونه تغییر یافت تا به سوی درمان هدایت شود.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: نخبگان و متخصصان بدانند، موادمخدر مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی است و تمام دستگاه‌ها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی و مردم باید مشارکت جدی در مبارزه با موادمخدر داشته باشند.

طاهری با بیان اینکه طرح جامع پیشگیری از اعتیاد در قالب یک سند ملی تصویب شده است، گفت: این یک کار نو و جدیدی است و تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد یکی از راهبردهای این طرح است که باید اثربخشی مثبت و مطلوبی در این زمینه داشته باشد.

وی در ادامه، مبارزه با موادمخدر را یک جهاد مقدس عنوان کرد و گفت: مربیان پیشگیری اولیه از اعتیاد باید از بین مناطق آسیب‌پذیر اعتیاد در استان‌ها انتخاب شوند تا افراد آن مناطق نیز با کسب اطلاعات و آموزش‌های تخصصی راجع به اعتیاد بتوانند خود را در برابر این بلیه شوم مصون دارند.

همچنین مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در این همایش، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف دانش و پشتوانه‌های علمی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت باورهای دینی، عدم توجه به تغییر مدوام الگوی مصرف موادمخدر و در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز راجع به موادمخدر و سوء مصرف آن را از جمله نقاط ضعف در عرصه پیشگیری از اعتیاد ذکر کرد.

صرامی افزود: توسعه دانش پیشگیری از اعتیاد به‌منظور برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد در کانون‌های هدف همچون خانواده، محیط‌های آموزشی و کاری و محله‌ها از جمله اهداف تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد محسوب می‌شود.

وی با اعلام اینکه دوره‌های آموزشی تربیت متخصصان پیشگیری اولیه از اعتیاد طی چهار دوره مقدماتی، میانی، تکمیلی و عالی قرار است از آبان تا اسفند ماه سال‌جاری در 30 استان کشور اجرا شود، گفت: در ابتدا، 6 هزار نفر از جمعیت سالم سراسر کشور تحت پوشش آموزش‌های تخصصی این دوره قرار می‌گیرند.

صرامی اظهار امیدواری کرد: تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در تمامی استانی‌های کشور، موجب ارتقاء دانش تخصصی و سطح آموزشی نیروهای انسانی فعال در پیشگیری از اعتیاد و ایجاد مناطق آموزشی در این زمینه شود.

قائم مقام مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد، گفت: در 29 آبان اولین کارگاه آموزشی در این زمینه در دانشگاه تهران برگزار و تا پایان سال نیز تنها در 17 استان، 66 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تشکیل خواهد شد.

حمید پیروی افزود: دستورالعمل‌های اجرایی برگزاری تربیت متخصصان پیشگیری اولیه از اعتیاد تدوین و به کلیه مراکز مشاوره دانشگاه‌های استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.