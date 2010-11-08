احکام جدید برای مدیران دانشگاه منحل شده / مدیران مراکز تحقیقاتی ابقا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکامی که دکتر لاریجانی صادر کرده است دکتر سید مهدی مدرس زاده در ریاست مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، دکتر علی محمد شریفی در ریاست مرکز تحقیقاتی علوم دارویی رازی و دکتر عبدالعزیز رستگار لاری در ریاست مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ابقا شدند.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در احکام جداگانه ای دکتر محمد ابراهیم خمسه در سمت ریاست مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی فیروزگر، دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی در سمت ریاست مرکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری، دکترمحمد فرهادی در سمت ریاست مرکز تحقیقاتی گوش و حلق بینی و سر و گردن و دکتر محسن اسدی لاری در سمت ریاست مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان ابقاء شدند.

مراکز تحقیقاتی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات علوم دارویی زکریای رازی، مرکز تحقیقات گوش‌ و حلق و بینی و سروگردن ‌و علوم وابسته (قطب علمی کشور)، انستیتو روانپزشکی تهران (قطب علمی کشور)، مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو غدد داخلی و متابولیسم از جمله مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بودند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.