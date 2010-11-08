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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

لیبی یک دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد

لیبی یک دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد

دولت لیبی از یک دیپلمات سفارت آمریکا در طرابلس خواست ظرف 24 ساعت خاک این کشور را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت لیبی با اعلام پیامی به سفارت آمریکا در طرابلس پایتخت این کشور یکی از کارکنان این سفارتخانه را اخراج کرد.

روزنامه های لیبی به نقل از منابع آگاه نوشته اند که لیبی از این دیپلمات آمریکایی خواسته به دلیل آنچه که از سوی طرابلس زیرپا گذاشتن اصول و قواعد دیپلماتیک نامیده شده، ظرف 24 ساعت این کشور را ترک کند.
 
بر این اساس این اقدام دولت لیبی پس از سفر این دیپلمات به شهر یفرین واقع در 130 کیلومتری جنوب غرب طرابلس صورت گرفته است. این در حالی است که گزارشهای متفاوتی از علت این موضوع در روزنامه های لیبی منتشر شده است.
 
گفتنی است روابط لیبی و آمریکا پس از اعمال تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه این کشور در سال 2004 تیره شده است. با این حال در پی موافقت لیبی با توقف برنامه های نظامی اش، دو کشور روابط دیپلماتیک خود را از سرگرفته اند.
کد مطلب 1187686

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