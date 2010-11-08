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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

احمدی نژاد در اجلاس ACD:

آسیایی‌ها در برپایی نظم جدید جهان مسئولیت مضاعف دارند

آسیایی‌ها در برپایی نظم جدید جهان مسئولیت مضاعف دارند

رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر ناکارآمدی نظم کنونی جهان گفت: باید نظم نوینی در جهان حاکم شود و مسئولیت ما آسیایی ها برای برپایی نظم جدید ، مضاعف است.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد در آغاز نهمین اجلاس  مجمع گفتگوی همکاری آسیایی گفت: آسیا مهد تمدن بزرگ بشری بوده و غرب و شرق آسیا خواستگاه فرهنگ های انسانی و تمدن های ماندگار است.

وی افزود: مصلح های بزرگ و پیامبران الهی در این قاره پا به عرصه وجود گذاشته و مردم را به صلح دعوت کرده اند و از همین رو فرهنگ این سرزمین سرشار از محبت و دوستی  و شعر و هنر آسیا حکایت از شناخت عمیق از حقیقت و نیازهای انسانی دارد.

وی با اشاره به تاریخ درگیری ها و جنگ ها در سراسر جهان گفت: اغلب درگیری هایی که در دنیا اتفاق افتاده منشاء غیر آسیایی داشته و کمتر درگیری هایی در آسیا وجود داشته است و البته بسیاری از درگیری هایی که در آسیا بوجود آمده مثل جنگ عراق ، افغانستان، فاجعه فلسطین و حتی جنگ ویتنام و کره و همچنین جنگ صدام علیه ایران منشاء غیر آسیایی داشته است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمدن ها و فرهنگ با جنگ بوجود نمی آید ، زود: برخلاف تبلیغ جنگ طلبان بستر رویش تمدنهای ماندگار، عشق و احترام به تمامی تمدنهای بشری مهیا شده و البته تمدن شرقی و آسیایی با مهرورزی، معنویت ، خداپرستی و حق طلبی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه امروز بر همگان آشکار شده که نظم برآمده از اندیشه های مادی در پایان راه  بوده و با شکست مواجه شده است، گفت:  این نظم نشان داد که  نمی تواند نظام اقتصادی و اجتماعی را اداره کند  و کشتار های وسیع و گسل های سهمگین همه حاصل ناکارآمدی همین نظم است.

احمدی نژاد افزود: آنها حاضر نیستند یک نظم پایدار اقتصادی را بر جهان حاکم کنند و از همین رو  با توسعه طلبی  جهان را با بن بست کشانده اند،  نظام ناعادلانه در نوع نگاه و برداشت اندیشه سرمایه داری بوضوح دیده می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: آنها برای انسانها حرمتی قائل نیستند و خود را از همه بالاتر می دانند و چون  سلاح دارند خود را محق می دانند که در همه مسائل جهان دخالت و خواسته خود را تحمیل کنند. آنها برای صیانت از منافع مادی جان انسانها و حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند و هرجا که کشتار و جنگی است رد پایی از حضور منفعت طلبانه و سیری ناپذیر آنها را می توان دید.

وی اضافه کرد: با تزریق دارایی های کاغذی مشکلات اقتصادی زیادی را بر جهان  ایجاد کرده و ثروت دیگر کشورها را بدین وسیله به جیب خود واریز کرده اند. قریب 300 هزار میلیارد دلار دارایی کاغذی  خلق شده و هزینه آن از جیب سایر ملت ها در خلال نظم نوین جهانی پرداخت شده است.

احمدی نژاد تاکید کرد: امروز بر همه روشن شده که نظم موجود قادر به حل و فصل مشکلات نیست و اگر واقع بین باشیم می بینیم که مشکلات دیگر کشورها بستری برای سو استفاده منفعت طلبان شده است.

رئیس جمهور تاکید کرد : نیازمند نظم جدیدی در جهان هستیم که حقوق همه ملت ها را تضمین کند و کرامت انسانها را به رسمیت بشناسد و صلح امنیت پایدار را برای ملت ها به ارمغان آورد.

وی افزود: نیازمند نظمی هستیم که همه کشورها در مدیریت جهان نقش  آفرینی کنند و این نظم نیازمند یک فرهنگ پایدار با یک فرهنگ پایه ، اندیشه و بستر معرفت است.

احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد: باور ما این است که اندیشه  ای که می تواند مبنای نظم عادلانه شود در آسیا و بین ملت های آسیایی است و از همین رو مسئولیت ما آسیایی برای برپایی نظم جدید در جهان مضاعف است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سرزمین آسیا سرشار از استعدادهای انسانی و قدرت خلق تمدن و فرهنگ انسانیت ؛ همان چیزی که جهان به شدت به آن نیازمند است.

وی گفت: همگرایی آسیایی نه تنها به نفع کشورهای این منطقه بلکه به نفع جهان است زیرا جهان امروز شدیدا به محبت و عشق نیاز دارد که آسیا محیط جوشش آن است.

احمدی نژاد افزود: امیدوارم این نشست به همگرایی و همدلی گسترده در عمل تبدیل شود و در آینده ای نزدیک شاهد یک انسجام عمومی در آسیا باشیم تا توانمندی های اقتصادی ، علمی و فرهنگی آسیا هم افزون شده و در خدمت مردم جهان قرار گیرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور ، منوچهر متکی با خوش آمد گویی به مهمانان این اجلاس تاریخچه ای از برگزاری دوره های قبل مجمع گفتگوی همکاری آسیایی  را بازگو کرد.

کد مطلب 1187687

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