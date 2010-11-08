700 واحد مسکونی در پردیس افتتاح شد

وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه این مراسم در میان خبرنگاران گفت: شهر جدید پردیس از جمله مناطقی است که به عنوان محلی جهت سرریز جمعیتی پایتخت در نظر گرفته شده است.

علی نیکزاد ادامه داد: به همین منظور پروژه 700 واحدی مسکن این شهر که احداث آن توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت گرفته افتتاح و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد که البته طرح مذکور در قالب پروژه های مسکن مهر نیست اما دولت از تولید واحدهای مسکونی حمایت می کند.

این مسئول پیرامون دیگر طرحهای روبنایی ساخته شده در پردیس خاطرنشان کرد: علاوه بر طرح یاد شده سه طرح روبنایی دیگر در شهر جدید پردیس افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: از جمله این طرحهای روبنایی می توان به افتتاح دبیرستان فارابی، مدرسه راهنمایی شهید بهشتی و مسجد الزهرا(س) و کلنگ زنی ساختمان پایگاه بسیج پردیس اشاره کرد.

معضل فقدان گاز و گازئیل از جمله مشکلاتی بود که گلایه ساکنین برخی مجتمع های مسکونی فاز سه پردیس را به همراه داشت.

نیکزاد در این خصوص عنوان کرد: در بازدید چند ماه گذشته از شهر جدید پریس روند رفع برخی مشکلات موجود به شکلی ضربتی آغاز و چند واحد اموزشی و مسجد از گاز شهری بهره مند شدند.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در مسیر گازرسانی به برخی مجتمع های مسکونی فاز سه پردیس اختلاف بر سر اعطای گاز شهری در داخل یا خارج محوطه مطرح است که این معضل به زودی و با کمک استانداری تهران حل و فصل خواهد شد.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.