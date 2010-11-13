افزایش قیمت 132 نوع کالا و خدمات در هتلها با هدفمندی یارانه ها

محمدعلی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر هتلها از یک طرف با کمبود مسافر مواجهند و از سویی دیگر افزایش قیمت کالا و خدمات را پیش روی دارند این موضوع باعث رکود شدید صنعت هتلداری و تضعیف آن می شود.

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران افزود: دولت باید برای جلوگیری از ضایعات احتمالی در صنعت هتلداری کشور تدابیر سازنده ای برای توسعه و رونق صنعت گردشگری از طریق انجام تبلیغات برون مرزی برای جذب گردشگران خارجی بیندیشد.

فرخ مهر بیان کرد:لازم است دولت در خصوص افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده در مراکز اقامتی و همچنین توسعه صنعت گردشگری از طریق تشویق و حمایت بیشتر از سرمایه گذاری در این صنعت تدابیر و راهکارهای عملی و سازنده ای را اتخاذ کرده و اجرا کند.

وی اظهار کرد: اگرچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها به تاثیرات منفی و اجرای آن در صنایع توجه شده و برای آن تدابیری اتخاذ شده به طوری که براساس آن دولت از محل اعتبارات پیش بینی شده در این قانون 30 درصد از درآمدهای یارانه را به عنوان کمک به صنایع از جمله صنعت گردشگری پرداخت کند اما باید توجه کرد منبع مالی تخصیص داده شده برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی صرف این بخش شده و به درستی توزیع شود.

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران اظهار کرد: دولت می تواند برای کمک به صنعت گردشگری با فراهم کردن تسهیلات از محل اعتبار پیش بینی شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها و اعطای وام بانکی با بهره کم و کاستن از مراحل و تشریفات زمانبر و شرایط سخت تسهیلات ارائه کند و گرنه آثار ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها موجب تشدید رکود موجود و تحلیل رفتن توان مالی صاحبان سرمایه در صنعت گردشگری و هتلداری می شود.