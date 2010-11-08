بازی در باغشمال به سود ماشین سازی تبریز خواهد بود

غلامحسین لاهیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به نظر من انجام بازی های تیم ما در باغشمال می تواند در نتیجه گیری بهترتیم بسیار موثر باشد چرا که در تمریناتی که در این ورزشگاه برگزار می کنیم، همه بازیکنان باروحیه وشادابی خاصی تمرین می کنند.

وی در خصوص تساوی تیم ماشین سازی دبیری در خانه تیم همیاری اراک نیز گفت: تیم میزبان بازی بسیار محکمی مقابل ما انجام داد و حتی در بعضی مواقع بازی آنها خشن نیز بود بطوریکه چند بازیکن مارا به عمد زده وآنها را مصدوم کردند.

لاهیجانی ادامه داد: اگرچه این بازی ما در بیرون از خانه بود اما من از این تساوی رضایت ندارم چرا که حق ماشین سازی در این دیدار برد بود.

وی خاطر نشان کرد: نحوه قضاوت داوران در بازی با اراک باز هم به ضرر ما بود و بازیکنان ما تا می خواستند حرکتی بکنند داور بازی را متوقف می کرد و این در حالیست که یاران حریف همانطور که گفتم بسیار خشن بازی میکردند اما داور اعتنایی به حرکات آنها نداشت.

وی در ادامه به دیدار این هفته ماشین سازان مقابل پیام مشهد اشاره و خاطر نشان کرد: ما دو بازی خانگی قبلی مان را واگذار کرده ایم و باید به این روند خاتمه دهیم و این هفته فرصت خوبی است تا با پیروزی بر حریف ، اولین برد خانگی مان را دشت کنیم.

وی اضافه کرد: ازتیم پیام در حد بازی هایی که در این چهارهفته برگزار کرده شناخت داریم و روی نقاط ضعف وقوت آنها تا حدودی کار کرده ایم.

سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی دبیری تبریزبا بیان اینکه این تیم، تیم جوان و با انگیزه ای است، تصریح کرد: ما به جوانان بومی وبا انگیزه تیممان اطمینان کرده ایم ومن مطمئنم که این اعتماد ما جواب مثبتی خواهد داد. تیم ما نیاز به زمان دارد تا با کسب هماهنگی وتجربه بیشتر، بتواند نتایج خوبی در لیگ بگیرد.

وی گفت: برای دیدار با پیام دو بازیکن مصدوم داریم که احتمالا یکی از آنها به این بازی خواهد رسید و خوشبختانه بازیکن محروم نیز نداریم.