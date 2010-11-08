افغانها تا 2014 باید قادر به تامین امنیت خود باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رابرت گیتس در یک سخنرانی در ملبورن استرالیا گفت: دولت افغانستان باید خود را آماده کند تا سال 2014 تامین امنیت کشورش را بر عهده بگیرد.

رابرت گیتس و دریادار "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک آمریکا که او را در این سفرهمراهی می کرد، گفتند: ناتو باید در نشست سالیانه خود در اواخر ماه جاری از جدول زمانی سال 2014 پیشنهادی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای واگذاری امنیت حمایت کند.

نیروهای ائتلاف قرار است در سال 2014 نیروهای رزمی خود را از افغنستان خارج کرده و به خانه هایشان بازگراند و این در حالی است که امروز گیتس با اعلام این مطلب در عین حال از تمدید ماموریت آمریکا برای سالها در افغانستان خبر داد.