بزرگداشت 30 شهید دفاع مقدس پایتخت در بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، با مشارکت اداره کل ایثارگران شهرداری تهران، مرکز فرهنگی خانه شهید و روابط عمومی سازمان بهشت زهرا (ع) مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 30 شهید پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شهر تهران در روز پنج شنبه مورخه 20 آبانماه 1389 برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور خانواده های معظم شاهد و مسئولین لشکری و کشوری و با اهدای گل به خانواده های شهدا رأس ساعت 14 در محل سالن دعای ندبه مهدیه شهدا برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، این مراسم با قرائت قرآن، مداحی وخاطره گویی توسط راویان دفاع مقدس و به مدت 45 دقیقه برگزار می شود.

گفتنی است براساس دستور و تأکیدات شهردار تهران هرهفته مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حمایت سازمانهای شهرداری تهران و با حضور خانواده های معظم شاهد و دوستداران انقلاب اسلامی، امام و شهدا در گلزار شهدای بهشت زهرا (ع) برگزار می شود.

