ایجاد مهارت در کشور زمینه ساز توسعه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کیانوش بهرهی ظهر دوشنبه در جشن ازدواج 75 زوج دانشجوی این دانشگاه در سخنانی با بیان اینکه رویکرد جدید دانشگاه علمی کاربردی در راستای سیاستهای نظام ملی مهارت خواهد بود، اظهار داشت: این رویکرد از سال آینده در کشور عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در قالب برنامه پنجم توسعه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد بر ضرورت توسعه فعالیتهای علمی کاربردی و فنی و حرفه ای به شکل مناسب تاکید شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با بیان اینکه آموزشهای علمی کاربردی باید با آموزشهای مهارتی عجین، بازبینی و اصلاح شود، بیان داشت: در صورت عملیاتی شدن این سیاست با توجه به پتانسیلهای بالایی که در مجموعه دانشگاه علمی کاربردی و سازمان فنی و حرفه ای وجود دارد می توانیم یک رویکرد منسجم و جدید با بحث مهارت محوری و با تاکید بر توسعه رشته های مهارتی داشته باشیم.

بهرهی تصریح کرد: توسعه مهارت در سطح کشور می تواند زمینه ساز توسعه اشتغال و کارآفرینی باشد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علمی کاربردی با تمام توان به فعالیتهای خود ادامه می دهد، افزود: در حال حاضر 600 هزار داوطلب دورههای کاردانی پیوسته در این دانشگاه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان تصویب پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی را از دیگر اقدامات اخیر دانشگاه علمی کاربردی برشمرد و خاطرنشان کرد: از مهرماه سال آینده دوره کارشناسی ارشد علمی کاربردی نیز در کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

بهرهی همچنین از پذیرش چهار هزار و 376 دانشجو در 33 رشته پودمانی دانشگاههای علمی کاربردی استان لرستان خبر داد و یادآور شد: از 23 آبان ماه سال جاری پذیرش دانشجو دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ترمی این دانشگاه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در این دوره سه هزار و 285 دانشجو در 34 رشته کاردانی و 16 رشته کارشناسی ناپیوسته پذیرش خواهند شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان خاطرنشان کرد: از بهمن ماه سال جاری همچنین پذیرش جدید دانشجویان پودمانی در دوره های کاردانی و کارشناسی انجام می شود.