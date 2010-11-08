به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عبدالله حسینی برنامه ریزی استراتژیک و تدوین چشم انداز را یک ضرورت برشمرد و تاکید کرد: تدوین برنامه راهبردی در حوزه معاونت عمرانی استانداری فارس از اولویت های اصلی است.

وی گفت: کسب حداکثر خروجی از روند امور اجرایی، شناسایی، اولویت‌بندی و استفاده از فرصتها، برنامه‌ریزی موثر برای تخصیص منابع و زمان، ایجاد روحیه نشاط و در بین کارکنان و فراهم آمدن چارچوب برای ایجاد تعامل و ارتباط بین دستگاه های اجرایی به عنوان دستاوردهای برنامه ریزی استراتژیک محسوب می شود.

معاون عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: برنامه ریزی و برنامه محوری به عنوان یکی از شاخصه های مدیران دستگاه های اجرایی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حسینی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید تدوین برنامه راهبردی را سرلوحه کار خود قرار داده و با واقع بینی و تعریف اهداف دست یافتنی و انجام کار کارشناسی و بر اساس روحیه تحول گرایی مبتنی بر بهره بردن از تجربیات مثبت گذشته در این راستا گام برداشته و تلاش کنند.