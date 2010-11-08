یادمان شهدای رزن پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرماندار رزن ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از این یادمان اظهار داشت: رزمندگان، ایثارگران و شهدا در جنگ هشت ساله دفاع مقدس سیلی محکمی به صورت دشمنان زدند.

ناصر صفایی گفت: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا امروزه با عزت و سرافرازی در جهان رو به پیشرفت است و با اقتدار تمام عقاید و افکار خود را اعلام می کند.

وی با بیان اینکه ساخت چنین یادمان هایی بدون تردید یادآور رشادت‌ها و جانبازی‌های رزمندگان اسلام است، افزود: این یادمان برای نسل‌های بعد به یادگار خواهد ماند.

شهردار رزن نیز گفت: طرح یادمان شهدا در این شهر بعد از تصویب در کمیته اجرای آن، به شهرداری ابلاغ شد که در مدت 40 روز کاری به اتمام رسید.

محمدمهدی خداکریمیان در خصوص مشخصات یادمان گفت: پروژه شامل چهار عدد سازه فلزی هر کدام به ارتفاع 12، 10، 9 و چهاراست که عکس رزمندگان اسلام و کتیبه‌هایی از آیات قرآن کریم و سخنانی از حضرت امام خمینی (ره) بر روی آن نقش بسته است.

وی افزود: پروژه در شمسه‌ای به مساحت 200 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 125 میلیون تومان به ساخته شده است.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.