به گزارش خبرنگار مهر، سعید علی حسینی، وزنه بردار دسته فوق سنگین کشورمان، بتازگی از سوی فدراسیون بین المللی وزنه برداری با محرومیت مادام العمر مواجه شده و این در حالی است که سال گذشته هم امید ناییج، رشید شریفی و انوش آرمک از سوی این فدراسیون محروم شده‌اند. این موضوع واکنش شدید مهدی عطار اشرفی، ملی پوش و سرپرست پیشین وزنه برداری ایران را به همراه داشته است.

عطار اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: من زمانی که علی حسینی دوپینگی اعلام شد گفتم او هیچ بختی برای فرار از محرومیت مادام العمر ندارد مگر اینکه معجره‌ای رخ دهد که دیدید سرانجام محرومیت دامن او را گرفت. این بچه می توانست با ادامه روندی که در پیش گرفته بود بهترین وزنه بردار ایران و جهان شود اما عده‌ای از ترس اینکه رکوردشان شکسته نشود، اجازه ندادند در صحنه باقی بماند.

وی در ادامه خطاب به حسین رضازاده، سرپرست حال حاضر فدراسیون وزنه برداری، گفت: آقای رضازاده! شما چند تن از بهترین وزنه برداران این مملکت را از بین بردید آن وقت باید در جایگاه خود باقی بمانید؟ علی حسینی با کار اشتباه شما از وسط دو نیم شد و حالا باید برود پی کارش.

سرپرست پیشین تیم ملی وزنه برداری تصریح کرد: زمانی که 9 وزنه بردار ما دوپینگی اعلام شدند می بایست رضازاده هم در میان آنها می بود و من قبلا هم این موضوع را گفته‌ام اما معلوم نیست چرا ایشان محروم نشد. اکنون کسی که خودش مسئله داشته سرپرست فدراسیون وزنه برداری است و می بینیم که هنوز هم دوپینگ در وزنه برداری ادامه دارد.

عطار اشرفی در ادامه تصریح کرد: رضازاده و برادران ریاحی بدانند که وزنه برداری ملک شخصی آنها نیست. ماه گذشته یکی از وزنه برداران پیشکسوت کشورمان با وزنه بردار اسراییلی روی سکو رفت و اکنون من می پرسم آیا نباید با وی به این خاطر برخورد می شد؟ چرا کسی رضازاده را زیر سوال نمی برد؟

وی، بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری را علت اصلی این اتفاقات تلخ دانست. عطاراشرفی گفت: افشارزاده عامل اصلی این گرفتاری‌هاست. او بود که این فدراسیون را دست چهار تا بچه داد. در وزنه برداری ایران همواره افراد باتجربه‌ای حضور داشته‌اند و من نمی دانم چرا رضازاده با وجود سن کمی که دارد باید سرپرست فدراسیون وزنه برداری باشد؟

عطاراشرفی گفت: رضازاده با سی و اندی سال نمی تواند رئیس فدراسیونی باشد که اولین مدال طلای المپیک ما از این رشته به دست آمده است. در این رشته ابرمردی چون محمود نامجو را داشته‌ایم و نمی بایست فردی با میانگین سنی پایین مثل رضازاده مدیریت این فدراسیون را به دست می گرفت. آیا هادی ساعی نمی توانست رئیس فدراسیون تکواندو شود؟ آیا برادران خادم نمی توانستند مدیریت کشتی را به دست بگیرند؟ نیامدند چون باید پذیرفت به سن مدیریت نرسیده‌اند.

عضو پیشین تیم ملی وزنه برداری ایران در دهه 50 گفت: علی مرادی زمانی که رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران شد، جوان بود اما در کنار او افراد باتجربه‌ای حضور داشتند و دیدید که موفق هم شد. اما رضازاده با چه کسانی می خواهد به موفقیت برسد؟

عطار اشرفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "وظیفه سازمان تربیت بدنی در وضعیت فعلی چیست؟"، گفت: زمانی که سجادی به عنوان معاونت سازمان انتخاب شد من از آقای سعیدلو به دلیل اینکه یک قهرمان ورزشی را در پست معاونت به خدمت گرفته تشکر کردم اما بعدا معلوم شد که ایشان سفارش شده بود و عملا هیچ نقشی در سازمان ندارد. بنابراین از سازمان کاری برنمی آید.

عطاراشرفی در پایان تصریح کرد: من برای تمام حرف‌های خود مدرک دارم و حاضرم تمام آنها را ارائه کنم. در پایان بازهم می گویم رضازاده حدنصاب‌های ریاست فدراسیون وزنه برداری را نداشت و نمی بایست برای این سمت انتخاب می شد.