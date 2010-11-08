48 کمپ گردشگری جدید در آذربایجان شرقی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تلاش و برنامه ریزی برای ایجاد 48 کمپ گردشگری با همکاری بخش خصوصی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: در طول سال جاری سه کمپ گردشگری در نقاط مختلف استان ساخته شده و در اختیار گردشگران قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به تبلیغات صورت گرفته در جهت معرفی جاذبه ها و زیبایی های آذربایجان شرقی و همچنین ارتقای سطح خدمات ارائه شده به گردشگران و توسعه زیرساختهای گردشگری، آذربایجان شرقی شاهد روند رو به رشد حضور گردشگران داخلی و خارجی در نقاط مختلف استان است .

محمدی اضافه کرد: با توجه به اهمیت افزایش زمان حضور گردشگران در استان، ایجاد کمپ‌های گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان در سال جاری مطرح است و از راههای مختلف، اجرایی شدن آنها پیگیری می شود.

وی در خصوص زمان بندی اجرای این مجموعه ها گفت: پیش بینی ما برای راه اندازی این تعداد کمپ گردشگری تا دو سال آینده است و با توجه به همکاری بخش های مختلف، انتظار داریم طرح ها طبق زمان بندی به اتمام برسند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کمپ‌های گردشگری قره کهریز خامنه، پنج آسیاب شبستر و کمپ گردشگری جلفا در سال جاری ساخته شده است، ورود این کمپ‌ها را در شش ماهه نخست سالجاری به مجموعه خدمات گردشگری استان موجب ارتقای سطح خدمات ارائه شده به گردشگران بهاری و تابستانی دانست.