نجات آب یکی از مهمترین برنامه های یونسکو است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا سعیدآبادی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی مجریان طرح ملی فرهنگی دانش آموزی نجات آب کشاورزی با بیان این مطلب افزود: صرفه جویی آب نیازمند توسعه آموزش پایدار، فرهنگسازی و تفکر نقادانه است و حضور همه بخشها و ارگان ها در بهینه سازی آب می تواند موثر باشد .

وی با اشاره به اهداف یونسکو تصریح کرد: یونسکو با هدف مبارزه و کم کردن حجم جنگ انسان با انسان و کاهش جنگ انسان با طبیعت تشکیل شد و این نشان دهنده نقش موثر انسان در حوزه های مختلف است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران بیان داشت: یونسکو 7 طرح در حوزه آب و یک طرح دیگر نیز به برنامه های این سازمان به منظور آگاهی بخشی و مصرف بهینه آب با نگاه جهانی ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: صرفه جویی آب نیازمند آموزش پایه ای، ساختارسازی و مشارکت همگانی است وتنها در این صورت است که آیندگان نیز می توانند از این منابع استفاده کنند.

سعید آبادی تاکید کرد: سازمان یونسکو آماده مشارکت، همکاری و حمایت ملی و جهانی در زمینه آب است و نیازمند مصرف بهینه همیاری تمامی دستگاه ها و مسئولان است.