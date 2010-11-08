حمایت بیش از 500 تماشاگر ایرانی از شاگردان غلامحسین پیروانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال امید کشورمان از ساعت 14:30 امروز دوشنبه در اولین دیدار خود در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در شهر گوانگجوی چین مقابل تیم ملی ترکمنستان قرار گرفت که نکته هائز اهمیت این بازی حضور پرتعداد هواداران ایرانی برای تشویق تیم ملی کشورمان بود.

کمیته ملی المپیک کشورمان از حدود یک ماه پیش با تشکیل کانون هواداران در شهر گوانگجوی چین با مدیریت محسن خدایی توانست در اولین حضور ملی پوشان ایران در این دوره از بازی‌ها ساماندهی مناسبی را در بحث هواداران تیم‌های ملی به نمایش بگذارد.

براساس این گزارش، در این دیدار که از ساعت 19 به وقت محلی آغاز شد بیش از 500 هوادار و هموطن با لباس‌های متحدالشکل منقش به نام و پرچم ایران یکصدا به تشویق ملی پوشان کشورمان پرداختند.

تشویق همه جانبه و پر شور و شوق هواداران ایران باعث شد تا دیگر تماشاگران حاضر در ورزشگاه که اکثرا چینی بودند نیز همراه با ایرانیان به تشویق تیم ملی شکورمان بپردازند.