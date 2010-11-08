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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

برنامه سفر اوباما به اندونزی تغییری نکرده است

برنامه سفر اوباما به اندونزی تغییری نکرده است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: با وجود فوران آتشفشان کوه مراپی و لغو پروازهای بین المللی به جاکارتا، باراک اوباما سفر خود به جاکارتا پایتخت اندونزی را هنوز منتفی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی در گفتگو با مطبوعات این کشور اعلام کرد هیچ نشانه ای مبنی بر لغو سفر اوباما به جاکارتا وجود ندارد.

توکو فیزاسیاه در سخنان خود افزود: قرار است اوباما ظهر روز سه شنبه از فرودگاه هلیم پردانا واقع در شرق جاکارتا وارد اندونزی شود. برنامه ملاقات باراک اوباما با سوسیلو یودهویونو رئیس جمهوری اندونزی عصر روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری در مرکز جاکارتا انجام می شود.

اوباما روز چهارشنبه بعد از سخنرانی عمومی در دانشگاه اندونزی اندونزی را ترک خواهد کرد. قرار است رهبران دو کشور در مورد همکاری های جامع و مسائل دوجانبه، منطقه ای و جهانی با هم گفتگو کنند.

کد مطلب 1187714

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