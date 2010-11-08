برنامه سفر اوباما به اندونزی تغییری نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی در گفتگو با مطبوعات این کشور اعلام کرد هیچ نشانه ای مبنی بر لغو سفر اوباما به جاکارتا وجود ندارد.

توکو فیزاسیاه در سخنان خود افزود: قرار است اوباما ظهر روز سه شنبه از فرودگاه هلیم پردانا واقع در شرق جاکارتا وارد اندونزی شود. برنامه ملاقات باراک اوباما با سوسیلو یودهویونو رئیس جمهوری اندونزی عصر روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری در مرکز جاکارتا انجام می شود.

اوباما روز چهارشنبه بعد از سخنرانی عمومی در دانشگاه اندونزی اندونزی را ترک خواهد کرد. قرار است رهبران دو کشور در مورد همکاری های جامع و مسائل دوجانبه، منطقه ای و جهانی با هم گفتگو کنند.