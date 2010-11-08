به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد: "ما همچنان در حال مهیا کردن موارد ضروری برای حضور اوباما در جاکارتا هستیم."

مایکل تین گفت: اوباما نهم نوامبر وارد پایتخت اندونزی می شود و روز دهم جاکارتا را ترک می کند. قرار است اوباما شاهد امضای قرارداد مشارکت جامع (CPA) اندونزی و آمریکا باشد. پیش نویس نهایی این قرارداد جولای سال جاری به پایان رسید.

وی افزود: در حال حاضر برخی از بندهای این قرارداد در بخش همکاری های آموزشی، دفاعی و سرمایه گذاری به اجرا درآمده است.

سخنگوی وزارت خارجه اندونزی افزود: قرار است اوباما در سفر خود از مسجد استقلال واقع در مرکز جاکارتا نیز بازدید کند.

پیشتر، کاخ سفید اعلام کرده بود که سفر باراک اوباما به آسیا در ماه آینده باعث تأکید استراتژی های وی در احیای معاهدات امریکا و آسیا می شود.

رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به آسیا که از 6 نوامبر آغاز می شود از کشورهایی چون هند، اندونزی، کره و ژاپن دیدن می کند.

معاون مشاور امنیت ملی در ارتباطات راهبردی در مورد سفر آسیایی اوباما گفت: معاهدات امریکا در آسیا باعث بوجود آمدن متحدان مرکزی در منطقه شد که البته کره جنوبی و ژاپن در رأس این لیست قراردارند.

بن رودز سفر باراک اوباما به اندونزی را به معنی عمیق کردن همکاری با قدرتهای تکوین یافته دانست.