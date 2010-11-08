اتحادیه آسیایی تشکیل شود / آمادگی ایران برای تامین نفت و گاز آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه در آغاز اجلاس وزرای مجمع همکاری آسیایی ACD که در سالن اجلاس سران تهران در حال برگزاری است و بعد از سخنرانی رئیس جمهور در جمع مهمان این اجلاس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با تلاش منسجم و جمعی می توان ضمن گسترش روح همبستگی گروهی زمینه را برای گسترش همکاری های منطقه ای با هدف تامین رفاه و پیشرفت برای کشورهای عضو و نهایتا تشکیل اتحادیه آسیایی فراهم کرد.

وی افزود: با کوشش هماهنگ و سازماندهی مجدد در برنامه ها و نیز تعیین اولویت ها شاهد حضور مجمعی قوی در عرصه های منطقه ای و بین المللی خواهیم بود.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ایران که از سپتامبر 2010 ریاست مجمع همکاریهای آسیایی را به عهده گرفته آمادگی خود را جهت تقویت آن و تجدید ساختار و گسترش همکاری ها بین اعضا اعلام می دارد و از هیچ تلاش برای تقویت مجمع و ارتقا سطح همکاری های آن دریغ نخواهد کرد و تسهیلات لازم را جهت اجرای سریع و موفق برنامه ها فراهم می کند.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود از سریلانکا به عنوان رئیس پیشین این اجلاس و تایلند به عنوان هماهنگ کننده گروه تقدیر و ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال و ارائه نظرات وزرای شرکت کننده در اجلاس همکاری های میان کشورهای عضو مجمع به عنوان یک نهاد آسیایی تقویت شود.

وی حادثه ویرانگر سیل در پاکستان را مورد اشاره قرار داد و ضمن تسلیت این حادثه به دولت و مردم پاکستان گفت: همچنین حادثه آتشفشان و وقوع زلزله و سیل در اندونزی رانیز به دولت و ملت اندونزی تسلیت می گویم.

وزیرامورخارجه اضافه کرد: آسیا جایگاه مهمی در اقتصاد دنیا داشته و عرصه ای برای تولید کالاهای مورد نیاز جهان و نیز بازار بزرگی برای کالاها و خدمات دیگر مناطق به شمار می رود.

به گفته متکی آسیا 40 درصد تجارت جهانی و بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد و از این گذشته این قاره بزرگترین تامین کننده انرژی جهان محسوب می شود.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در سالهای اخیر با توچه به افزایش قدرت همکاریهای آسیایی همکاری و همگرایی اقتصادی را در آسیا به یک موضوع مهم و دامنه دار تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: صاحب نظران معتقدند هزاره جدید متعلق به آسیا است و کشورهای این قاره از نظر اقتصادی سیاسی و فرهنگی سهم بسزایی در ساختار جهانی را به خود اختصاص می دهند لذا آسیا باید نقش مهمی هم در تحولات سیاسی و هم اقتصادی بین المللی ایفا کند.

وزیرامورخارجه افزود: کشورهای آسیایی در وضعیت فعلی اقتصادی جهان که رکود و بحران که مهمترین دغدغه در سطح بین المللی تبدیل شده است باید در ساختار تصمیم گیری موسسات تجاری مالی و پولی بین المللی نیز نقش کلیدی ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بحران اخیر اقتصادی جهان که از سال 2008 شروع شده و دامنگر کشورهای مختلف بخصوص در حال توسعه شده ناکارآمدی سیستم موجود مالی و پولی را بیش از پیش آشکار کرده است.

متکی در ادامه سخنانش در این اجلاس تصریح کرد: مجمع گفتگوی همکاری آسیایی با 31 عضو در حقیقت بزرگترین نهاد منطقه ای است که بیشتری کشورهای این قاره را در خود جای داده است و این مجمع نزدیک به 16 درصد اعضای سازمان ملل متحد را گرد هم آورده است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای مجمع گفتگوی همکاری آسیایی با بیش از 9 تریلیون دلار حجم تجارت خارجی با دنیا بیش از 22 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی از توانمندی بسیاری بالایی در تبدیل آسیا از یک قاره به یک بلوک تاثیرگذار در معادلات منطقه ای و بین المللی برخوردارند.

متکی ادامه داد: چنین حجم گسترده ای از تجارت خارجی کشورهای آسیایی عمدتا با دیگر مناطق و قاره ها صورت می گیرد و بهره جستن از چنین فرصت هایی مستلزم تقویت چنین بیش از پیش سازوکارهای تجاری و همکاری های اقتصادی در این قاره از طریق مجمع گفتگوهای همکاری آسیایی است.

وزیرامورخارجه عنوان کرد: با برنامه ریزی منسجم و هدفمند از چنین جمعی در جهت پیشبرد همگرایی در آسیا و حرکت به سمت تقویت پیوندهای آسیایی می توان بهره جست تا با تجمیع توانمندی ها و ظرفیت ها قاره آسیا را به یک بازیگر واحد و تاثیرگذار در معادلات منطقه و جهانی مبدل ساخت.

وی با بیان اینکه تجارت یکی از زمینه های مناسب همکاری میان کشورهای آسیایی است یادآور شد: از بدو تاسیس مجمع همکاری های آسیایی تا کنون مجمع نتوانسته است به خوبی از فرصت ها و پتانسیل های این بخش بهره مند شود و باید گفتگوی جدید در این زمینه داشته باشیم.

متکی اضافه کرد: انرژی از دیگر حوزه های مد نظر گفتگوی همکاری آسیایی است وجمهوری اسلامی ایران در این بخش به واسطه برخورداری از منابع عظیم انرژی می تواند بخش عمده نیاز نفت و گاز کشورهای آسیایی را تامین کند.

وزیرامورخارجه تاکید کرد: در حال حاضر ایران با برخی کشورهای عضو ACD همچون هند، پاکستان، مالزی، تایلند، اندونزی و چین همکاری انرژی در زمینه پروژه های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز داشته و ما آماده تعمیم این همکاری ها به دیگر اعضا در چارچوب مکاری های آسیایی هستیم.

متکی فرهنگ را از دیگر بسترهای همکاری در مجمع همکاری آسیایی دانست و گفت: کشورهای قاره آسیا با تعداد بیشماری از فرهنگ ها و سنن توانسته اند در طول تاریخ به صورت مسالمت آمیز و سازنده در کنار هم زندگی کنند و جمهوری اسلامی ایران به نقش مهم همکاری های فرهنگی واقف بوده و در پیشبرد این همکاری ها در قالب مجمع گفتگوی آسیا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وزیرامورخارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد تقویت همکاری ها و تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده مستلزم تلاش جدی و پیگیری مداوم کشورهای عضو است.

وی در پایان اعلام کرد: نهادینه ساختن مکانیزم های همکاری در مجمع ، بازنگری در ارکان همکاری درون سازمانی ، تقویت و تداوم فعالیت گروه ارشد مطالعاتی و برگزاری منظم نشست های آن و ایجاد ساختار دبیرخانه در راستای افزایش هماهنگی ها و تبادل اطلاعت بین اعضا از جمله پیشنهادات جمهور اسلامی ایران است و ایران در صدد برگزاری نشست HLSF (گروه مطالعات عالی) ظرف ماههای آینده است.