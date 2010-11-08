به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از برگزاری این جشنواره نمایش‌های " فقط خدا حق دارد من را بیدار کند" نوشته و کارگردانی رسول حق شناس از ورامین ساعت 11 صبح در سکوی میدانی تالار محراب و" طلاق با طعم کلاسیک" نوشته و کارگردانی سامان خلیلیان از تهران ساعت 15 در سکوی میدانی تالار اجرا می‌شوند.

در بخش صحنه‌ای جشنواره نمایش های" شش صبح" نوشته لادن قناد و کارگردانی سعید بصیری از شهر ری ساعت 13 "دل پیچه" نوشته و کارگردانی اصغر گروسی از ساوجبلاغ ساعت 16 در تالار کوچک محراب و "خاطرا دیگه خسته است" نوشته و کارگردانی حسین تاجیک از ورامین ساعت 18 در سالن اصلی محرای اجرا می‌شوند.

جشنواره تئاتر استان تهران از 17 تا 22 آبان در تالار محراب تهران برگزار می‌شود.