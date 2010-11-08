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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

دو نمایش خیابانی و سه اثر صحنه‌ای در دومین روز جشنواره تئاتر بصیرت

دو نمایش خیابانی و سه اثر صحنه‌ای در دومین روز جشنواره تئاتر بصیرت

جشنواره تئاتر بصیرت روز سه‌شنبه 18 آبان میزبان دو نمایش خیابانی و سه نمایش صحنه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از برگزاری این جشنواره نمایش‌های " فقط خدا حق دارد من را بیدار کند" نوشته و کارگردانی رسول حق شناس از ورامین ساعت 11 صبح در سکوی میدانی تالار محراب و" طلاق با طعم کلاسیک" نوشته و کارگردانی سامان خلیلیان از تهران ساعت 15 در سکوی میدانی تالار اجرا می‌شوند.

در بخش صحنه‌ای جشنواره نمایش های" شش صبح" نوشته لادن قناد و کارگردانی سعید بصیری از شهر ری ساعت 13 "دل پیچه" نوشته و کارگردانی اصغر گروسی از ساوجبلاغ ساعت 16 در تالار کوچک محراب و "خاطرا دیگه خسته است" نوشته و کارگردانی حسین تاجیک از ورامین ساعت 18 در سالن اصلی محرای اجرا می‌شوند.

جشنواره تئاتر استان تهران از 17 تا 22 آبان در تالار محراب تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1187724

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