به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضائل مقدسی ظهر دوشنبه ‌در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در استانداری‌، اظهار داشت: بعضی از طرح‌ها بر اساس بخشنامه وزارت کار شامل یارانه نمی‌شود.

وی ادامه داد: شیوه پرداخت یارانه به طرح‌ها به دو صورت طرح‌های خود اشتغالی و غیر خود اشتغالی صورت می‌گیرد، که طرح‌های سرمایه در گردش‌، طرح‌هایی با بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات‌، طرح‌های کوچک اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله این طرح‌ها محسوب می‌شوند.

مقدسی با اشاره به مجموع 114 میلیون و 15 هزار ریال کل سهم یارانه‌ای استان زنجان در چند سال گذشته، افزود: اعتبارات تخصیصی در سال 84 و 85 با عاملیت پرداخت صندوق مهر امام رضا 64 هزار میلیون ریال بود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه درسال 86 سهم بانک ملت 18 هزار و 480 میلیون ریال است، یادآور شد: سهم بانک صادرات در سال 86 نیز 16 هزار و 535 میلیون ریال و سهم بانک ملی در سال 87 بیش از 15 هزار میلیون ریال است.

مقدسی درج فراخوان در روزنامه‌های محلی‌، اطلاع‌رسانی به همه دستگاه‌های اجرایی مسئول، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها، ارسال لیست طرح‌هایی که‌ یارانه ‌به آنها پرداخت نشده را از‌ مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در این راستا عنوان کرد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: مهلت اجرای طرح‌های سال 84 و 85 تا پایان آذر ماه تمدید شده که در صورت عدم پیگیری اعتبارات آن عودت داده می‌شود.