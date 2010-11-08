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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

سخنگوی جریان صدر :

هدف انفجارهای امروز فتنه افکنی است/ 60 کیلو تی ان تی در انفجار کربلا

هدف انفجارهای امروز فتنه افکنی است/ 60 کیلو تی ان تی در انفجار کربلا

سخنگوی جریان صدر با اشاره به انفجارهای امروز در شهرهای نجف و کربلا هدف آن را مانع تراشی در برابر مذاکرات تشکیل دولت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "شیخ صلاح العبیدی" تاکید کرد: هدف انفجار کربلا مانع تراشی در مسیر تشکیل دولت عراق و گفتگوهای جاری دراین زمینه است.

وی افزود: مردم عراق در تفسیر این انفجارها شتاب زده عمل نکنند و به صورت انفعالی با آن برخورد نکنند زیرا آنچه روشن و آشکاراست هدف ایجاد فتنه در کشور است.

از سوی دیگر"آمال الدین الهر" استاندار کربلاء در عیادت از مجروحین حادثه انفجاری امروز این شهر گفت: بازماندگان رژیم سابق خودرویی که حاوی 60 کیلو ماده تی ان تی بود را منفجر کردند.

وی افزود: این انفجار افراد بی گناه و زائرین عتبات مقدس را مورد حمله قرار داده و تحقیقات برای شناسایی تروریستها و حامیانشان آغاز شده است.

شایان ذکر است که انفجارهای شدیدی امروز در کربلا و نجف رخ داد که تعداد زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشت. این انفجارها در حالی صورت می گیرد که گروههای سیاسی دیروز بر سر ابقای" نوری المالکی" و "جلال طالبانی" توافق کردند.

کد مطلب 1187730

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