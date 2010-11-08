150 دانش آموز افغان در دوره های فنی و حرفه ای گلستان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حوریه رضوانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با کارشناس اتباع خارجه استانداری و کارشناسان اتباع خارجه آموزش و پرورش شهرستان های گرگان و گنبد افزود: در رشته های خیاطی، کامپیوتر و زبان انگلیسی 150 ساعت دوره آموزش فنی و حرفه ای به تعداد 150 نفر دانش آموز دختر و پسر در دو شهرستان گرگان و گنبد برگزار می شود.

معاون آموزش ابتدایی از انتخاب مدرسین با تجربه و ماهر برای کلیه رشته ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی که انجام می گیرد کلیه امکانات آموزشی و کارگاهی در اسرع وقت تهیه در اختیار آن ها قرار می گیرد.



معاون آموزش ابتدایی شهادت امام تقی (ع) را به حاضرین تسلیت گفت وافزود تلاش امام جواد (ع ) در پیکار اندیشه و میدان بحث نقش محوری بود وبرای علم نماها دردناک وتحمل ناپذیر،لذا حا کمان وقت می خواستند فضایل علمی امام را پنهان کنند ولی علم آن حضرت به دریای حکمت خداوندی متصل بود ودشوارترین پرششها را بی درنگ پاسخ می گفت.

در انتها مدعوین در راستای نحوه برگزاری این کلاس ها نظرات خود را اعلام نموده و به سئوالات آنان پاسخ داده شد.



