دلایل عقب ماندگی بخش تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی گفت: بر اساس آمارهای بانک جهانی، سهم کل تولید ثروت از فکر و اندیشه را در دنیا 78درصد اعلام کرد و گفت: کشورهای زیادی در دنیا وجود دارد که با اینکه فاقد منابع غنی هستند اما توسعه یافته اند؛ بنابراین ایده و فکر نقش اساسی در توسعه اقتصاد دارد.

وزیر تعاون ایران را کشوری سرشار از منابع غنی دانست و اظهار داشت: منابع در توسعه و سازندگی نقش زیادی دارد اما اولویت توسعه نیست.

عباسی افزود: عدم استفاده از دانش روز متکی بر آخرین یافته های تحقیق و توسعه تعاونیها، پایین بودن فرهنگ کار جمعی و گروهی در تعاونیها، کم توجهی به تاثیرات محیط متغیر بر تعاونیها، گردش مالی پایین و دریافت نکردن تسهیلات به اندازه و به موقع، عدم آگاهی اعضا از حقوق متقابل با تعاونی، سرمایه اندک و ضعف بنیه مالی تعاونیها، فقدان مدیریت و تواناییهای تجاری نیز از دلایل قابل عنوان در عقب نگاه داشته شدن تعاونیها است.

وی تصریح کرد: پیاده شدن عدالت اجتماعی و اشتغالزایی در جامعه نیازمند همکاری همه ارکان نظام است و اینکه از وزارت تعاون به عنوان متولی اشتغال کشور نام برده می شود به این علت است که ظرفیت ثبت نام، ساماندهی و پالایش کارجویان در وزارت تعاون وجود دارد.

وزیر تعاون با اشاره به مدلهای اقتصادی دنیا، گفت: با ایجاد تعاونیها باید زمینه ای فراهم شود تا همه مردم بر مبنای عدالت از فرصتها و امکانات استفاده کنند در حالی که با نظام سرمایه داری چنین امری امکان پذیر نیست.

عباسی در پایان سرمایه های انسانی، منابع طبیعی، استعداد های منطقه ای، نخبگان کارآفرین و سرمایه های پراکنده در دست مردم را از مولفه های توسعه اقتصاد دانست و اظهار داشت: این مولفه ها در ساختار تعاون می تواند به توسعه اقتصای منجر شود.